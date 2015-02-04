Портсигары к 23 февраля и украшения к 8 марта: пять праздничных блошиных рынков

В этом году ко Дню всех влюбленных, Дню защитника Отечества и Международному женскому дню в столице впервые последовательно устроят целых пять блошиных рынков. Где купить необычные подарки и почему винтаж становится все популярней, мы узнали у организаторов блошинок.

Городской блошиный рынок

Где : Музей Москвы, Зубовский бульвар, 2 : Музей Москвы, Зубовский бульвар, 2 Когда: 8 февраля с 12.00 до 20.00 Билет: 50 рублей



Фото: M24.ru / Юлия Накошная

Городской блошиный рынок уже в четвертый раз соберет на одной площадке коллекционеров и ценителей необычных нарядов, игрушек и украшений с историей. Создавать атмосферу ретро на крупнейшей московской блошинке будет музыка 1930-1970-х годов. Здесь же пройдет мини-выставка французских рекламных плакатов.

Гости ярмарки смогут не только стать обладателями уникальных предметов старины, но и узнать, как с ними правильно обращаться. Консультации проведут эксперты по работе с антиквариатом. Например, реставратор винтажной бижутерии Рустем Шарипов расскажет, как сделать так, чтобы старинное украшение, которое выкупили в подарок на 8 марта любимым женщинам, не пришло в негодность.

Алина Сапрыкина, директор Музея Москвы

Фото: пресс-служба Музея Москвы

"Городской блошиный рынок – это новый проект Музея Москвы, организуемый совместно с антикварами, москвоведами, любителями старины. 8 февраля он пройдет впервые в этом году. С апреля по октябрь Городской блошиный рынок будет проходить во дворе Музея Москвы каждое последнее воскресенье месяца.

С каждым разом растет количество участников и гостей Городского блошиного рынка и, конечно же, специально для них мы придумываем дополнительную программу. Не секрет, что сегодня не так много горожан знают о культуре блошиных рынков в Москве.

Для Музея Москвы блошиный рынок – во многом образовательный проект, ведь все наши участники знают историю каждого своего предмета, могут долго и ярко рассказывать о них. Кроме того, в этот раз у нас будет большая лекционная программа. С 13.00 начнутся детские мастер-классы, мы научимся создавать картонные игрушки на шарнирах, проведем серию опытов по книге "Научные забавы", изданной еще в XIX веке.

Фото: M24.ru / Юлия Накошная

С 14.00 известные реставраторы из Центра имени Грабаря и антиквары расскажут о своей работе, о том, как обращаться с ценной антикварной мебелью и фарфором. Все желающие, после лекции получат их персональные консультации. Ближе к вечеру известный журналист Антон Размахнин расскажет об истории фототехники в XX веке, а Олег Василик (автор проекта виртуальных экскурсий "ПрогулоШная" - примечание редактора) – об истории толкучек и барахолок столицы. Вечером гостей Городского блошиного рынка будут ждать джазовый концерт в исполнении Ксении Рубан и открытый мастер-класс по свингу.

Партнером Городского блошиного рынка в Музее Москвы является проект "Дом-музей". Куратор мероприятия - Елена Кренцель".

"Блошиная сходка. Зимовка"

Где : Арт-центр Vinyl, Образцова, 14 : Арт-центр Vinyl, Образцова, 14 Когда: 21 февраля с 12.00 до 19.00 Билет: 20 рублей



Фото: M24.ru / Юлия Накошная

"Блошиная сходка" - еще один регулярный винтажный маркет столицы. Проходит каждый месяц.

Хотя категории товаров здесь стандартны – посуда, бижутерия, разные аксессуары, – сами предметы всегда отличаются друг от друга. Так что покупку старинного сундучка или расписной расчески, найденных на местных прилавках, не стоит откладывать на потом: вряд ли через месяц вы снова наткнетесь на эти вещицы.

21 февраля организаторы обещают представить на рынке старинные курительные трубки, трости и пивные кружки - достаточно интересные варианты для подарка мужчине на 23 февраля.

Виктория Спиридонова, организатор "Блошиной сходки"

Фото: страница Виктории на Facebook

"Блошиный рынок – это всегда что-то необычное, неожиданное. У нас от раза к разу изменяется ассортимент товаров. Среди участников много путешественников, и когда они уезжают в новую страну, кто знает, что попадется им на блошиных рынках Прованса или Альпийских гор? Наши продавцы – настоящие лекторы, они могут много интересного и необычного рассказать о своих товарах. Вот почему многие приходят к нам с утра пораньше – иначе все самое интересное могут разобрать.

Будущая "Блошиная сходка" приурочена к 23 февраля. Мы ориентируем продавцов на то, чтобы они привозили побольше потенциальных подарков для мужчин. Например, курительные трубки, трости, пивные кружки. Мы обнаружили, что многие их собирают. Есть даже специальные кружки для мужчин, у которых усы! Настоящая редкость и роскошь.

Фото: M24.ru / Юлия Накошная

Впрочем, мы никогда не знаем, какие именно товары в тот или другой раз будут пользоваться особенным спросом. Бывает, продавцы спрашивают, мол, что лучше везти. Ответить сложно. К примеру, сегодня могут брать керамику и одежду, а завтра – какие-нибудь брошки. Спрос непредсказуем.

Что касается общей волны популярности винтажа, то, думаю, сейчас он так актуален потому, что люди хотят вернуться к истинным ценностям. Новых товаров у людей уже в переизбытке.

К тому же, при советской власти были разрушены внутрисемейные связи. У многих нет такого, чтобы передавалась по наследству какая-то вещь – допустим, от прабабушки внучке. Я столкнулась с тем, что многие молодые семьи, которые приходят к нам с детьми, хотят начать какую-то свою традицию. Моду на антиквариат и винтаж породило желание возвратиться к истинным ценностям, семейности, духовности".

Cat & Fox

Где : ДК "Петлюра", Петровка, 28, строение 2 : ДК "Петлюра", Петровка, 28, строение 2 Когда: 14 и 15 февраля с 12.00 до 20.00 Билет: бесплатно



Фото: M24.ru / Юлия Накошная

В День Святого Валентина не обойдите вниманием блошинку Cat & Fox – уютный винтажный маркет, участниками которого являются заядлые коллекционеры. Здесь можно будет приобрести фарфоровую посуду, старинные браслеты, брошки, наряды и многое другое.

Поскольку на этот раз регулярная ярмарка (она проходит каждый месяц) приурочена ко Дню влюбленных, всех, кто придет со своей второй половинкой, ждут сюрпризы.

Света Богданова, организатор Cat & Fox

"Наш рынок очень маленький – у нас не бывает больше 20 продавцов. Как правило, все продавцы постоянные. Здесь сложилась компания людей, которым интересен винтаж, антиквариат. В основном это коллекционеры. Покупатели к нам приходят тоже очень понимающие в этой теме.

Что касается товаров, то у нас нет никакого хэнд-мейда, никаких современных предметов. Всем вещам, которые можно найти на нашем рынке, уже не менее 20 лет.

Я являюсь не только организатором рынка, но и его продавцом. Мы все вместе с другими участниками Cat & Fox скидываемся на аренду помещения. У нас, кроме того, очень невысокие цены.

Фото: facebook.com/catandfoxru

Мы устраиваем также мастер-классы. На новогоднем рынке учили праздничному декору винтажной посуды.

Будущий рынок приурочен ко Дню всех влюбленных. Вообще, мы стараемся каждую ярмарку как-то "разыграть", сделать тематической. Уже проводили карнавал, например – для тех, кто пришел в костюмах, сделали скидки. Люди приходили в совершенно невообразимых нарядах. Одна дама, к примеру, ехала в метро в костюме Бабы-Яги – рассказывала, что по пути с ней фотографировались.

Сейчас, 14 и 15 февраля, мы хотим сделать особые условия для влюбленных пар. Планируем устроить розыгрыш для них. Это будет сюрприз – раскрывать секрет пока не буду".

Ретро-маркет "Блошинка"

Где : культурный центр "Дом", Большой Овчинниковский переулок, 24, строение 4 : культурный центр "Дом", Большой Овчинниковский переулок, 24, строение 4 Когда: 21 февраля и 7 марта с 12.00 до 20.00 Билет: бесплатно



Фото предоставлено организаторами ярмарки

В преддверии праздников пройдет сразу две "Блошинки" - одна приурочена к 23 февраля, другая к 8 марта. Покупателей ждут подарки: "Блошинка" одарит мужчин, совершивших покупки 21 февраля, и женщин, ушедших с рынка с обновками 7 марта.

Здесь можно будет найти антикварные предметы и винтажные вещицы самых разных культур и эпох – от старинных прялок и кукол до фарфоровой посуды, бижутерии и даже живописи. Организаторы уверены, что винтажные вещицы, представленные на ярмарке, станут отличными подарками на 23 февраля и 8 марта для родных и близких.

Вера Бушуева, организатор "Блошинки"

Фото: страница на Facebook

"Думаю, новые вещи всем уже надоели. Они похожи на клонов – все одинаковые. В них нет души. Все это уже есть у соседа, коллеги, простого прохожего. А человек рано или поздно приходит к тому, что хочет отличаться от других. В этом могут помочь старинные вещи – ведь их больше никто уже не делает. Они неповторимы, интересны, сделаны с душой.

Мы стараемся подобрать такие предложения продавцов, чтобы посетители смогли на нашем рынке найти интересные подарки любимым. К примеру, многие мужчины коллекционируют антиквариат – собирают фарфор, какие-то интерьерные вещицы. У нас можно будет приобрести красивый портсигар, старинный мундштук для сигарет, пепельницу. Вообще, среди антиквариата и винтажных вещей можно найти много неожиданных и интересных подарков.

Фото предоставлено организаторами ярмарки

Наши посетители очень любят фарфор. У нас представлены замечательные коллекции, предметы разных периодов и фабрик – есть, из чего выбрать, разный период. Любимая тема всех дам – бижутерия. Впрочем, "Блошинка" не делает упора на какую-то одну товарную линию: у нас всегда всего понемногу. Цены при этом лояльные.

У нас есть отличная коллекция прялок. Многие покупают, восхищаются.

По датам мы часто совпадаем с другими блошиными рынками. Однако я не сказала бы, что мы с ними конкуренты – скорее коллеги".

Анна Теплицкая