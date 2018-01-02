10 лучших выставок для новогодних каникул

Московские музеи и галереи сделали лучший новогодний подарок тем, кто по-настоящему любит искусство, – представили огромное количество крутых выставок. Мы выбрали из них 10 самых интересных.

Эль Лисицкий. Плакат "Клином красным бей белых". 1920

Эль Лисицкий. El Lissitzky

Это первая масштабная ретроспектива художника, ставшего наряду с Малевичем и Родченко одним из главных мастеров русского авангарда. Проект был подготовлен Государственной Третьяковской галереей и Еврейским музеем. Среди экспонатов – графические работы Лисицкого, в том числе знаменитый плакат "Клином красным бей белых", предоставленный Российской государственной библиотекой, а также театральные эскизы, проуны, фотоколлажи, типографика, фотомонтажи, рукописи и документальные фотографии.



Видео: YouTube/Третьяковская галерея

Когда: до 18 февраля



Где: Новая Третьяковка и Еврейский музей



Стоимость: 500 рублей в Третьяковской галерее (с учетом посещения постоянной экспозиции и биеннале), 400 рублей в Еврейском музее

Арсений Жиляев. Возвращение. Предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"

Арсений Жиляев "Возвращение"

"Возвращение" Арсения Жиляева − это 13 скульптур, созданных специально для выставки в ЦСИ "Винзавод". Они представляют собой результат работы вымышленного персонажа, искусственного интеллекта Роберта Пастернака, который переосмысливает всю историю искусства, начиная с античности. Космические аппараты, ракеты-носители и спутники, созданные Пастернаком, оказываются трансформированными колоннами древних храмов, а в самих храмах поклоняются теперь не богам, а науке. Проект Жиляева стал заключительным в юбилейном цикле "Винзавода" "Прощание с вечной молодостью", в рамках которого куратор Николай Палажченко показал выставки всех наиболее знаковых российских современных художников − арт-группы Recycle, Миши Most, Егора Кошелева, Urban Fauna Lab и других.

Когда: до 28 января



Где: ЦСИ "Винзавод"



Стоимость: 200 рублей, есть льготы

Таус Махачева. Облако, зацепившееся за гору. Предоставлено пресс-службой ММОМА

Таус Махачева "Облако, зацепившееся за гору"

"Облако, зацепившееся за гору" − это две истории, связанные с современным Дагестаном, рассказчиками которых выступают "носители языка": простые люди, бытовые вещи и предметы декоративно-прикладного искусства, природный ландшафт, традиции, семейные предания и архивы. Через обращение к локальному контексту художница пытается раскрыть темы подлинности истории и культурного наследия, вопросы этнических и национальных штампов в глобальном мире и осмысления опыта прошлого.

Когда: до 4 февраля



Где: Московский музей современного искусства (ул. Петровка, 25)



Стоимость: 350 рублей, есть льготы

Джок Стерджес

Без смущения 2.0/18+

Скандальная выставка Джока Стерджеса, преждевременно закрытая в прошлом году, вернулась в Центр фотографии им. братьев Люмьер. И вновь со скандалом. Хотя экспертиза прокуратуры признала полное отсутствие признаков преступления, уже на открытии хулиганы попытались испортить работы. Новая фотоэкспозиция дополнена документами, излагающими суть конфликта, и экспертным заключением о высокой художественной ценности представленных работ. Напомним, что в проекте "Без смущения" Стерджес запечатлел несколько поколений нудистских семей из Америки и Европы.

Когда: до 8 января



Где: Центр фотографии им. братьев Люмьер



Стоимость: 200−430 рублей

Александр Косолапов. Ленин и кока-кола

Александр Косолапов. "Ленин и кока-кола"

Впервые в России проходит ретроспектива одного из виднейших представителей соц-арта Александра Косолапова. До эмиграции в США в 1975 году он был известен как один из основоположников московского концептуализма. После нее художник обнаружил между жителями разных полушарий настолько много общего, что счел возможным смешивать в своих новых работах политическую, медийную и даже религиозную символику обеих культур.

Когда: до 11 февраля



Где: Московский музей современного искусства (Гоголевский бульвар, 10)



Стоимость: 300−500 рублей

Михаэль Наджар. Космический сад. Предоставлено пресс-службой Третьяковской галереи

"Заоблачные леса", 7-я Московская биеннале современного искусства

Основной проект, который открылся в Новой Третьяковке еще осенью, получил название "Заоблачные леса". Куратором выставки стала арт-директор Музея современного искусства в Токио Юко Хасегава. Для участия в проекте она выбрала 52 художников из 25 стран, среди которых исландская певица и художница Бьорк, ее бывший муж – американский художник Мэтью Барни, а также датчанин Олафур Элиассон, известные сотрудничеством с крупнейшими музеями мира – от Tate Modern в Лондоне до нью-йоркского MoMA. Из числа российских художников Хасегава пригласила к участию творческое объединение "Куда бегут собаки", Алексея Мартинса, Даши Намдакова, Анастасию Потемкину, Илью Федотова-Федорова, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского и других представителей современной российской арт-сцены.

Когда: до 18 января



Где: Новая Третьяковка



Стоимость: 500 рублей, есть льготы

Фото: Агентство Москва/Кардашов Антон

Такаси Мураками "Будет ласковый дождь"

Это первая ретроспектива японского художника Такаси Мураками в Москве. Мураками – один из главных современных японских художников, самый узнаваемый уж точно: его стилизованные монстры украшают одежду, аксессуары и интерьеры магазинов мировых брендов, а его выставки проходят, например, в Версале и Палаццо Реале, где античные бюсты перемежаются с его кислотными желто-розовыми персонажами Кайкаем и Кики. В пяти разделах экспозиции будут представлены живопись, графика, в том числе тиражная, фильмы и анимация.

Когда: до 4 февраля



Где: Музей современного искусства "Гараж"



Стоимость: 500 рублей, есть льготы

Эдуард Мане. Кабачок. 1879

Передвижники и импрессионисты. На пути в ХХ век

Искусствовед Нина Дмитриева решила сопоставить искусство русских передвижников и французских импрессионистов, нашла у них много общего и написала об этом большое исследование. А кураторы ГМИИ им. А. С. Пушкина совместно с Третьяковской галереей решили проиллюстрировать ее выводы выставкой, построенной как артистический диалог, в котором Владимир Маковской "беседует" с Эдуардом Мане, Константин Коровин – с Камилем Писсарро, а Репин – с Ван Гогом и Моне.

Когда: до 25 февраля



Где: Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина



Стоимость: 150−300 рублей

Казимир Малевич. Дети на лужайке. 1908

"Казимир Малевич. Не только "Черный квадрат"

Кураторы проекта "Казимир Малевич. Не только "Черный квадрат" постарались рассказать историю художника до и после этого произведения, собрав работы из региональных музеев, которые в Москве выставляются очень редко. Выставка представит уникальную возможность познакомиться с живописью Малевича из российских и зарубежных частных собраний. Кроме того, здесь можно увидеть малоизвестные широкой публике гелиогравюры из "Юбилейного альбома Московского Художественного театра" и "патриотический лубок" — литографированные плакаты и открытки, созданные Малевичем в начале Первой мировой войны (тексты к лубкам сочинял Владимир Маяковский), а также уникальный авторский флакон одеколона "Северный", выполненного для "Товарищества Брокар и Ко" в начале 1910-х годов.

Когда: до 25 февраля



Где: ВДНХ, павильон "Рабочий и колхозница"



Стоимость: 300 рублей

Фото: портал "Москва 24"/Екатерина Кинякина

Некто 1917

В экспозиции "Некто 1917" нет практически ни одного произведения, которое напрямую было бы связано с событиями 1917 года. Зато есть классические женские портреты, портреты философов, автопортреты художников, авангардные опыты и даже классические пейзажи. Это говорит о том, что художники жили совершенно не революционными идеями, а сугубо творческими. Кураторы проекта размышляют о том, насколько сильно искажены наши представления о том времени, пытаясь показать полифоничность искусства, его яркость и разнообразие даже в самые трудные времена.



Видео: YouTube/Третьяковская галерея

Когда: до 14 января



Где: Новая Третьяковка



Стоимость: 500 рублей, есть льготы