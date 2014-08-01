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Культура

01 августа 2014, 13:37

Выставка "Все немного волнуются" открылась в галерее "Нагорная"

выставки галерея Нагорная фотографии инсталляции экспозиции

Фото: М24

В галерее "Нагорная" открылась выставка пермских художников и выпускников школы современного искусства "Артполитика" - "Все немного волнуются". Это визуальные размышления о неопределенности будущего. Посетители увидят инсталляции, видеоработы и фотографии.

По словам организаторов выставки, большинство художников начинали свой творческий путь в условиях "культурного эксперимента" - при активной поддержке пермского музея современного искусства.

"Общность их творческой судьбы позволяет говорить о сформировавшемся и цельном явлении, которое, как надеются организаторы выставки, в будущем войдет в историю пермского и российского искусства", - отметили в галерее.

В галерее "Нагорная" открылась выставка "Все немного волнуются"

В экспозицию включены работы Юлии Барановой, Инги Вьюговой, Ольги Зовской, Александра Лещева, Зои Мироновой и других.

Выставка работает до 28 августа. Экспозиция является спецпроектом Московской международной биеннале молодого искусства.

История вопроса

Московская международная биеннале молодого искусства проводится в четвертый раз. Проект призван показать общественности дарования молодых художников России, ближнего и дальнего зарубежья.

Четвертая биеннале стартовала 26 июня и завершится 10 августа. В рамках основной программы представят проект эксперта в области современного искусства Дэвида Эллиотта "Время мечтать". Стратегический блок – это проект "Мечтающие машины", который можно увидеть в ГЦСИ. Спецпрограмма предполагает демонстрацию сразу нескольких проектов, в числе которых – "Мечтать по-Булгаковски", "До и после", "Границы действия".

Каждая фотография или инсталляция – это философский взгляд художников на окружающую действительность, выражение мыслей при помощи выразительных инструментов.

Учредителем биеннале являются министерство культуры РФ, департамент культуры Москвы, ГЦСИ, ММОМА.

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