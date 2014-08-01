Выставка "Все немного волнуются" открылась в галерее "Нагорная"

Фото: М24

В галерее "Нагорная" открылась выставка пермских художников и выпускников школы современного искусства "Артполитика" - "Все немного волнуются". Это визуальные размышления о неопределенности будущего. Посетители увидят инсталляции, видеоработы и фотографии.

По словам организаторов выставки, большинство художников начинали свой творческий путь в условиях "культурного эксперимента" - при активной поддержке пермского музея современного искусства.

"Общность их творческой судьбы позволяет говорить о сформировавшемся и цельном явлении, которое, как надеются организаторы выставки, в будущем войдет в историю пермского и российского искусства", - отметили в галерее.

В галерее "Нагорная" открылась выставка "Все немного волнуются"

В экспозицию включены работы Юлии Барановой, Инги Вьюговой, Ольги Зовской, Александра Лещева, Зои Мироновой и других.

Выставка работает до 28 августа. Экспозиция является спецпроектом Московской международной биеннале молодого искусства.