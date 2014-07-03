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Проекты

03 июля 2014, 15:09

Около метро "Дмитровская" построят две 46-этажных башни

высотки проекты стройкомплекс Москвы строительство и реконструкция

Фото: Денис Гришкин

В Бутырском районе столицы возведут четыре высотных корпуса многофункционального офисно-делового центра, сообщает Москомэкспертиза. На Складочной улице построят два 20-этажных здания и две 46-этажные башни, объединенные двухэтажным стилобатом. Их высота достигнет 155 м, поэтому особое внимание было уделено конструктивным решениям подземной части.

Общая площадь центра составит 191,5 тысяч кв метров.

Здания строятся на участке площадью 2,6 га в границах производственной зоны "Огородный проезд" в пешеходной доступности от станции метро "Дмитровская" и железнодорожной станции "Станколит".

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Все корпуса центра будут объединены подземной двухэтажной автостоянкой вместимостью 900 машино-мест.

В двух офисных зданиях на первом этаже откроют отделение банка и супермаркет, на следующих – офисы.

В высотных корпусах расположится комплекс из 1279 апартаментов. На первом и втором этажах построят досуговый центр, салон красоты, фитнес-центр и торговые помещения.

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