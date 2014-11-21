Мосгаз начал выплаты компенсаций пострадавшим от взрыва газа в ЦАО

"Вечер": Мосгаз начал выплаты пострадавшим от взрыва газа

Мосгаз начал выплаты компенсаций пострадавшим от взрыва газа в Пресненском районе. Первые компенсации жители домов на Шелепихинской набережной уже получили, сообщает телеканал "Москва 24".

Для оформления документов на получение выплат можно обратиться в мобильный оперативный штаб, который создан с первого дня на месте аварии на Шелепихинской набережной.

Напомним, воскресным вечером 16 ноября из-за ЧП на газораспределительной подстанции Пресненского района загорелись 18 квартир на Шелепихинской набережной. Шесть человек пострадали. Две пожилые женщины попали в Институт Склифософского с ожогами дыхательных путей. Еще шестьсот жителей эвакуировали с места ЧП. Без газа остался 31 дом.

По предварительным данным, размер ущерба от пожаров составляет 13 миллионов рублей.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все квартиры отремонтируют за счет городского бюджета вне зависимости от того, приватизированы они или нет.

В городе создана специальная комиссия из представителей Ростехнадзора, "Мосгаза", департамента топливно-энергетического хозяйства и независимых экспертов, которая должна в течение 10 дней и установить причину ЧП.