Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Совет Федерации одобрил закон об отмене открепительных удостоверений‍ на президентских выборах. Об этом сообщается на официальном портале верхней палаты парламента.

По закону гражданину, который захочет проголосовать на президентских выборах вне своего места жительства, будет достаточно написать заявление и оставить голос по месту пребывания. Порядок и сроки подачи таких заявлений будут устанавливаться Центральной избирательной комиссией.

Уточняется, что такое заявление избиратель сможет подать лично при предъявлении паспорта, а также через портал госуслуг или через МФЦ. Человек, подавший заявление о включении его в список избирателей по месту нахождения, будет исключен из списка по месту жительства.

Также законом предусматривается перенос на третье воскресенье месяца выборов президента, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем из-за переноса праздников. Таким образом, в 2018 году день голосования придется на 18 марта.