На Украине определились кандидаты в президенты

"Вечер с Алексеем Вершининым": Предвыборная гонка на Украине

Из сорока шести первоначально заявившихся кандидатов сейчас осталось 24, но и этот перечень не окончательный. К пятнице центральная избирательная комиссия страны должна провести окончательную регистрацию.

Если никаких случайностей не произойдет, то в списке останутся два главных претендента на киевский "престол" - Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. С одной стороны, шоколадный магнат, владелец пятого украинского телеканала, представитель украинского олигархата, хищнически выпотровшего экономику страны до состояния чучела.

С другой - жесткий и безжалостный к противнику политический игрок, за два года тюремной отсидки ставшая чужой даже для собственной партии "Батькившина".

"У Порошенко есть поддержка СМИ, но Тимошенко имеет такой рейтинг известности, что ей не нужно его раскручивать - ее все знают, но к ней по разному относятся", - считает замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин.



Но больше всего опасений в этой ситуации вызывает психическое здоровье населения Украины.

Позади события высочайшего эмоционального напряжения, изрядно подогретого украинской прессой и телевидением. Четыре месяца майдана, горящие покрышки, снайперская стрельба, сотня трупов. Затем сорок дней бесконечного траура. И если ко всему этому добавить предстоящие два месяца накачки избирателей предвыборными лозунгами и взаимными обвинениями кандидатов, то получится семь месяцев на пике эмоционального напряжения. Тут и здоровый человек не выдержит.

"У людей сейчас очень тревожное впечатление, видят, что обыденная жизнь рушится. В тоже время все больше понимают, что сами виноваты, допустили к власти хунту майдана и несут ответственность за это", - отметил директор института политических исследований Сергей Марков.

Больше всего в этой ситуации жаль собственно украинцев. Им предстоит такая борьба за пост президента, что, в итоге, камня на камне не останется. Как это обычно и бывает в фильмах, где чужой насмерть бьется с хищником.

Николай Петров