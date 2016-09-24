Главу ВОБ Шпрыгина удалили с выборов руководителя РФС

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Сотрудники ОМОНа вывели главу Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина из здания, где проходили выборы руководителя Российского футбольного союза (РФС), сообщает телеканал "Москва 24".

Как отмечал ранее глава РФС Виталий Мутко, Шпрыгин дискредитировал себя во время Евро-2016 во Франции и ВОБ будет исключено из состава РФС, а его руководство должно подать в отставку.

В сопровождении полицейских Шпрыгин дошел до служебного микроавтобуса, который уехал в неизвестном направлении.

Позже Виталия Мутко переизбрали на новый срок в должности президента РФС. За него было подано 266 голосов (65,2 процента).

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в офисе Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) в Москве.