Белорусская оппозиция не попала в парламент

Фото: ИТАР-ТАСС
В белорусский парламент не прошел никто из представителей оппозиции. В прошедшее воскресенье, 23 сентября, в Белоруссии прошли выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания.
В новом составе парламент будет три представителя коммунистической партии Белоруссии (КПБ) и один член Аграрной партии, которые поддерживают курс руководства страны.
Как сообщили "Интерфаксу-Запад" в оппозиции, среди избранных в Палату лишь "кандидаты от власти".
Явка на выборах составила 74,2%.