24 сентября 2012, 14:24

Политика

Белорусская оппозиция не попала в парламент

Фото: ИТАР-ТАСС

В белорусский парламент не прошел никто из представителей оппозиции. В прошедшее воскресенье, 23 сентября, в Белоруссии прошли выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания.

В новом составе парламент будет три представителя коммунистической партии Белоруссии (КПБ) и один член Аграрной партии, которые поддерживают курс руководства страны.

Как сообщили "Интерфаксу-Запад" в оппозиции, среди избранных в Палату лишь "кандидаты от власти".

Явка на выборах составила 74,2%.

