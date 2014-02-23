Верховная Рада может до вечера назначить нового премьер-министра

Украина может выбрать нового премьер-министра в ближайшие часы

Верховная рада до конца дня может назначить нового премьер-министра Украины, сообщил депутат Николай Томенко.

Как передает "РИА Новости", это произойдет в случае, если будет сформирована коалиция депутатских фракций.

Ожидается, что в коалицию войдут депутаты от партий "Батькивщина", УДАР и "Свобода", а также часть депутатов, которые вышли из "Партии регионов". "Кандидатуры на должность вам известны. Это Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Петр Порошенко", - отметил Томенко.

Вечером 22 февраля Тимошенко покинула харьковскую клинику "Укрзализныци", где она находилась на лечении, после чего выступила перед митингующими.

В настоящее время обстановка в центре Киева спокойная. Исполняющий обязанности главы МВД Арсен Аваков заявил об освобождении ранее задержанных 64 участников акций протеста. Он также сообщил о начале служебных расследований в отношении сотрудников министерства и областных УВД по поводу их действий в последнее время.

Напомним, что премьер-министр Украины Николай Азаров подал в отставку в конце января.

22 февраля парламент страны проголосовал за отставку Виктора Януковича и назначил выборы президента на 25 мая.

В свою очередь Янукович выступил с видеообращением, в котором назвал последние решения Рады незаконными и отказался им подчиниться. Президент отметил, что планирует турне, чтобы встретиться со своими сторонниками в регионах.

Кризис на Украине начался в конце ноября 2013 года, после того как правительство отложило подписание соглашения о европейской интеграции.

С тех пор в Киеве и ряде крупных городов Украины проходили массовые митинги. Очередное обострение ситуации в центре Киева началось 18 февраля. За первый день столкновений погибли 25 человек, неизвестные подожгли Дом Профсоюзов. 19 февраля обстановка накалилась - на Украине началась контртеррористическая операция.

По данным Минздрава Украины, за время противостояния погибли 82 человека, за медпомощью обратились 645 человек, треть из них – сотрудники милиции.