18 мая 2017, 16:39

Политика

Трамп назвал расследование о связях с Россией "охотой на ведьм"

Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery

Дональд Трамп назвал величайшей в истории США "охотой на ведьм" разгорающийся в Вашингтоне скандал вокруг приписываемых ему и его команде связей с Россией. Об этом президент написал в своем микроблоге в Twitter.

Он также заметил, что в ходе кампании Хиллари Клинтон и при администрации экс-президента США Барака Обамы было совершено огромное количество противоправных действий, однако никакого спецсоветника назначено не было.

Минюст США инициировал расследование о так называемом "вмешательстве России в президентские выборы" после сообщения о просьбе Трампа к экс-директору ФБР Джеймсу Коми. Якобы глава Белого дома просил прекратить расследование против экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, которого обвиняли в связях с Россией.

Сам Трамп все обвинения отрицает. По его словам, между его предвыборной кампанией и официальной Россией не было никакой связи, и он "ждет с нетерпением завершения этого вопроса".

