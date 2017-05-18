Трамп назвал расследование о связях с Россией "охотой на ведьм"

Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery

Дональд Трамп назвал величайшей в истории США "охотой на ведьм" разгорающийся в Вашингтоне скандал вокруг приписываемых ему и его команде связей с Россией. Об этом президент написал в своем микроблоге в Twitter.

Он также заметил, что в ходе кампании Хиллари Клинтон и при администрации экс-президента США Барака Обамы было совершено огромное количество противоправных действий, однако никакого спецсоветника назначено не было.

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 мая 2017 г.