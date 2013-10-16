Законопроект о возвращении графы "против всех" внесен в Госдуму

В Госдуму внесен закон о возвращении графы "против всех"

В Госдуму внесен законопроект о возвращении в избирательные бюллетени графы "против всех", сообщает телеканал "Москва 24".

Семь лет назад избиратели были лишены права проголосовать против всех кандидатов. По мнению авторов инициативы, это было сделано для того, чтобы исключить проведение повторных выборов.

В том случае, если закон будет принят, данная графа вернется в бюллетени на выборах муниципального и регионального уровня, а также на выборах в Госдуму. Однако во время президентских выборов проголосовать "против всех" по-прежнему будет нельзя.