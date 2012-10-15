Мэром Химок стал Олег Шахов

Олег Шахов набрал 48,12 % голосов избирателей и победил на выборах мэра Химок. Об этом сообщил председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов. Шахов победил на 68-ми избирательных участках

Временно исполняющий обязанности мэра подмосковных Химок Олег Шахов победил с 47,61% на выборах в мэры города, говорится на сайте Мособлизбиркома.

Согласно официальным данным, второе место заняла Евгения Чирикова, которая набрала 17,59%. Третье место занял Олег Митволь - 14,45%.

Напомним, за пост главы Химок боролись 13 кандидатов. Интерес к этим выборам обусловлен тем, что Химки стали широко известны на федеральном уровне из-за истории с борьбой оппозиции за Химкинский лес, считают политологи.

Всего 14 октября в Московской области прошли выборы глав и депутатов 17 муниципальных образований. Так, главой Сергиева Посада стал единоросс Василий Гончаров, набрав 74,19 %; главой городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Подмосковья был избран Александр Квардаков, набрав 32,35% голосов избирателей.

На выборах в подмосковном Пушкино одержал победу Сергей Гулин с результатом 36,10% голосов "за". В Электрогорске победил кандидат от "Единой России" Игорь Красавин с результатом 57,13% голосов.

Явка избирателей по состоянию на 18.00 составила 19 %.