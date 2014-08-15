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Выборы

15 августа 2014, 12:41

ВЦИОМ: большинство москвичей доверяют выборам в столице

выборы опросы ВЦИОМ Валерий Федоров

Фото: M24.ru

По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, большинство москвичей доверяют выборам в столице, сказал на пресс-конференции, посвященной предвыборным настроениям, глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

По итогам опроса 38% думают, что результаты выборов будут достоверными, 35% респондентов считают, что "какие-то подтасовки будут, но он не повлияют". Вообще не доверяют выборам 18%. При этом Федоров отметил, что за год число тех, кто доверяет выборам, увеличилось – в 2013 году это были 70%, сейчас – 74%.

Ранее глава ВЦИОМ сказал, что больше половины москвичей собираются прийти на выборы в Мосгордуму. Однако он отметил, что число тех, кто согласен прийти на выборы, и тех, кто реально приходит, всегда отличается.

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Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

Что изменится на выборах в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.

Голосованию будут предшествовать предвыборные дебаты. Они стартуют 18 августа на телеканалах "Москва Доверие", "Москва 24", радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM". Дебаты продлятся до 12 сентября. С полным расписанием можно ознакомиться здесь

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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