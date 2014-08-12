На выборах в Подмосковье не будут использовать КОИБы - Мособлизбирком

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На выборах в Подмосковье 14 сентября не будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), сообщил Агентству "Москва" председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов.

Он отметил, все 467 комплексов Подмосковье передало в столицу для выборов в Мосгордуму, которые также пройдут 14 сентября.

В единый день голосования 14 сентября в Московской области состоятся выборы глав девяти городских округов, двух муниципальных районов и 90 городских и сельских поселений, кроме того, в 223 муниципальных образованиях выберут депутатов. Также 14 сентября состоятся довыборы в Мособлдуму.

Ранее заместитель председателя Мосгоризбиркома Алексей Шпенов рассказал, что КОИБы во время выборов в Мосгордуму будут применять в 14 избирательных округах из 45. Всего на выборах будет использовано 1042 комплекса.

"Будет задействовано 978 КОИБов, 64 - это резерв. Участки, где будут использоваться КОИБы, охватывают 29,5% избирателей Москвы", - сказал он. Комплексы будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году - в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы.

Председатель МГИК Валентин Горбунов в свою очередь заявил, что на участках, оборудованных КОИБами, дополнительно будет проведен ручной пересчет голосов. При этом он отметил, что в Москве регулярно используются комплексы обработки бюллетеней, и никогда расхождений итогов, подсчитанных машиной и вручную, не было.