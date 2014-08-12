Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Выборы

12 августа 2014, 13:27

На выборах в Подмосковье не будут использовать КОИБы - Мособлизбирком

выборы подсчет голосов КОИБы

Фото: ИТАР-ТАСС

На выборах в Подмосковье 14 сентября не будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы), сообщил Агентству "Москва" председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов.

Он отметил, все 467 комплексов Подмосковье передало в столицу для выборов в Мосгордуму, которые также пройдут 14 сентября.

В единый день голосования 14 сентября в Московской области состоятся выборы глав девяти городских округов, двух муниципальных районов и 90 городских и сельских поселений, кроме того, в 223 муниципальных образованиях выберут депутатов. Также 14 сентября состоятся довыборы в Мособлдуму.

Ранее заместитель председателя Мосгоризбиркома Алексей Шпенов рассказал, что КОИБы во время выборов в Мосгордуму будут применять в 14 избирательных округах из 45. Всего на выборах будет использовано 1042 комплекса.

Ссылки по теме

"Будет задействовано 978 КОИБов, 64 - это резерв. Участки, где будут использоваться КОИБы, охватывают 29,5% избирателей Москвы", - сказал он. Комплексы будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году - в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы.

Председатель МГИК Валентин Горбунов в свою очередь заявил, что на участках, оборудованных КОИБами, дополнительно будет проведен ручной пересчет голосов. При этом он отметил, что в Москве регулярно используются комплексы обработки бюллетеней, и никогда расхождений итогов, подсчитанных машиной и вручную, не было.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать