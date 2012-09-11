Демократ Вячеслав Смирнов стал кандидатом в мэры Химок

Вячеслав Смирнов. Фото: ИТАР-ТАСС

Председатель исполкома "Демократической партии России" Вячеслав Смирнов зарегистрирован кандидатом в мэры Химок.

"Официально зарегистрирован Вячеслав Смирнов, сегодня было заседание комиссии по этому вопросу, с документами все в порядке", – сообщил РИА Новости глава Мособлизбиркома Ирек Вильданов.

Сегодня партия "Справедливая Россия" выдвинула своим кандидатом на пост мэра Химок руководителя московского областного отделения партии, депутата Госдумы РФ Александра Романовича.

По данным Областной избирательной комиссии, в качестве кандидатов на пост мэра Химок официально зарегистрированы уже восемь кандидатов, в том числе экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, Евгения Чирикова, бывший член партии "Яблоко" Игорь Белоусов, кандидат от ЛДПР Максим Рохмистров, представитель КПРФ Анатолий Баранов и другие.

Напомним, выборы мэра Химок состоятся 14 октября. О своем участии в них заявили уже более 20-ти кандидатов.