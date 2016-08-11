Общественная палата Москвы создаст штаб по наблюдению за выборами в Госдуму

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Комиссия Общественной палаты Москвы порекомендовала создать в столице штаб по наблюдению за выборами в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба палаты.



На пост руководителя Общественного штаба комиссия рекомендовала своего председателя – главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, а в качестве его заместителей совету ОП будут представлены кандидатуры члена ОП Вадима Ковалева и председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, которому предложено возглавить видеоцентр общественного штаба.



Впервые технические возможности видеонаблюдения в столице были применены на выборах президента России в 2012 году. Затем систему видеонаблюдения использовали на выборах мэра Москвы в 2013 году и депутатов Мосгордумы в 2014 году.

Предложения Комиссии по развитию гражданского общества будут рассмотрены на заседании совета Общественной палаты города Москвы 15 августа и, в случае их принятия, Общественный штаб по наблюдению за выборами начнет работу в этот же день.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 - по одномандатным округам. В столице в Единый день голосования будут работать около 3,6 тысячи избирательных участков, из которых 3,4 тысячи будут оборудованы камерами видеонаблюдения.