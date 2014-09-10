На телеканале "Москва 24" начались дебаты кандидатов от 32 округа

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 32 избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах принимают Кирилл Гончаров ("Яблоко"), Анатолий Почукаев ("Родина"), Борис Чернышов (ЛДПР), Роман Дьячков (КПРФ).

Длительность эфира составит 24 минуты. Каждому кандидату будет предоставлено равное время, чтобы обратиться к избирателям, ответить на вопросы оппонента и выступить с заключительным словом.

Избирательный округ № 32 Районы: Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть района Нагатинский затон Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть района Нагатинский затон Кандидаты: Гончаров Кирилл Алексеевич

Родился в 1992 году, живет в Москве. Работает в Региональной общественной организации "Центр экономических и политических исследований". Занимает должность технического сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Дьячков Роман Михайлович

Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ООО "РБТЛ". Занимает должность руководителя отдела мониторинга. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Журавский Сергей Владимирович

Родился в 1961 году, живет в Москве. Работает в Общероссийском общественном движении "Реформы - новый курс". Занимает должность председателя Совета Общероссийского общественного движения "Реформы - новый курс". Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Ломакина Татьяна Евгеньевна

Родилась в 1977 году, живет в Москве. Работает в Некоммерческой организации "Благотворительный фонд милосердия и здоровья "Зиловец". Занимает должность председателя Правления Фонда. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Почукаев Анатолий Юрьевич

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Предприятие "Емельяновка". Занимает должность советника генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Родина".

Чернышов Борис Александрович

Родился в 1991 году, живет в Москве. Работает в Государственной Думе Федерального собрания РФ. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Шинкаренко Татьяна Андреевна

Родилась в 1988 году, живет в Москве. Домохозяйка. Самовыдвиженец.

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Однако можно будет проголосовать досрочно.