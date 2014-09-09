Полная расшифровка дебатов кандидатов от 16-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 16 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 16-го избирательного округа. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30. Участие в них принимают Антон Молев (самовыдвиженец), Денис Парфенов (КПРФ), Николай Лазарев (ЛДПР), Михаил Тимонов ("Справедливая Россия"), Елена Грищенко ("Яблоко"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Избирательный округ № 16 Районы: Богородское, Преображенское, часть района Соколиная Гора. Богородское, Преображенское, часть района Соколиная Гора. Кандидаты: Грищенко Елена Аркадьевна .

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пара кед". Занимает должность менеджера по развитию. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Лазарев Николай Леонидович .

Родился в 1989 году, живет в городе Ногинске Московской области. Работает в ООО "Золотая шахта". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Молев Антон Ильич .

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в Московском институте развития образования. Занимает должность директора. Самовыдвиженец. Парфенов Денис Андреевич .

Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Левченко С.Г. по работе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации по срочному служебному контракту. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Тимонов Михаил Леонидович .

Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в ООО "Коммерческий банк "Старый Кремль". Занимает должность заместителя председателя правления в аппарате председателя правления. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Я напомню, выборы состоятся 14 сентября. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми. Участие в дебатах добровольное.

Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, ну а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Наиль Губаев, мы начинаем.

На радио "Москва FM" завершились дебаты кандидатов от 16-го округа

И сегодня у нас в студии - кандидаты в депутаты по 16-му избирательному округу, это районы Богородское, Преображенское и часть района Соколиная Гора. Представлю кандидатов.

Антон Молев получил №1 в сегодняшней жеребьевке.

Антон Молев: Добрый вечер.

Ведущий: №2 у Дениса Парфенова.

Денис Парфенов: Добрый день.

Ведущий: Николай Лазарев - №3.

Николай Лазарев: ЛДПР.

Ведущий: Михаил Тимонов - №4.

Михаил Тимонов: Добрый вечер.

Ведущий: И Елена Грищенко, у нее №5.

Елена Грищенко: Здравствуйте.

Ведущий: Для начала у каждого из кандидатов, присутствующих в студии, будет по одной минуте, для того чтобы рассказать, с какой программой вы идете на выборы в Мосгордуму, можете просто рассказать о себе своим потенциальным избирателям. У вас на это ровно одна минута.

Согласно жеребьевке, первым начинает Антон Молев. И минута времени для вас начинается.

Антон Молев: Благодарю вас. Добрый вечер, дорогие москвичи, добрый вечер, дорогие соседи. Прежде всего хочу сказать, что я родился и вырос в районе Соколиная Гора, там же проживаю и сейчас, ну а почти вся моя профессиональная судьба связана с районом Преображенское и отчасти Богородское. Там я окончил школу, гимназию, в нее же вернулся спустя пять лет, после университета, в качестве учителя истории и обществознания. Из нее уходил на профессиональный городской конкурс "Учитель года", в котором довелось победить на уровне Москвы и войти в пятерку победителей на уровне уже России.

Я рад, что продолжил работу в системе образования, надеюсь, что мой труд на посту южного окружного образования был не случаен и не напрасен. Ну, а теперь мы трудимся в рамках научно-практического института, который работает на всю Москву.

Я принял решение выдвигаться в качестве депутата в Московскую городскую Думу, потому что понимаю, как и чем конкретно можно помочь не только системе образования, но и городу в целом: на уровне законов, на уровне конкретных решений, на уровне представления интересов всех жителей нашего района. Спасибо.

Ведущий: Спасибо вам. Денис Парфенов, теперь для вас будет одна минута, и наш таймер готов, время пошло.

Денис Парфенов: Дорогие друзья, сегодня Компартия защищает интересы самого широкого круга трудящихся, всех тех, кто создает богатства и приумножает их, всех тех, кто своим трудом зарабатывает себе на жизнь, передает знания, создает новые ценности, с помощью которых мы развиваем нашу страну и наш город.

Должен вам сказать, что я уже 10 лет занимаюсь политической работой и горжусь тем, что я имею честь представлять Коммунистическую партию и являюсь ее членом. Сегодня у нас есть хорошая программа возрождения нашего города. Москву за последние годы превратили из центра передовой промышленности, науки и культуры в огромный торговый центр, в котором есть много развлечений, в котором есть возможность потратить деньги, но в котором нет возможности нормально развиваться тем, кто связывает свое будущее с нашей страной и хотел бы создать лучший мир для наших детей.

Поэтому именно Коммунистическая партия сегодня выходит с созидательной программой возрождения экономики города, его промышленности, науки и культуры. Мы уверены, что с поддержкой народа нам удастся превратить страну в процветающий мегаполис XXI тысячелетия.

Ведущий: Спасибо. Николай Лазарев теперь будет выступать. Минута времени у вас есть.

Дебаты кандидатов 16-го округа прошли на канале "Москва 24"

Николай Лазарев: Пожалуйста. Уважаемые москвичи, я – кандидат в депутаты Московской городской Думы уже второй раз. В 2012 году я выдвигался в Московскую районную Думу Соколиная Гора и хотел бы выразить огромное спасибо за вашу поддержку избирателям, тем, кто проголосовал за Лазарева Николая, за ЛДПР. Всем, кто голосовал.

И я хочу сказать, что в 1991 году ХХ столетия Владимир Вольфович Жириновский, когда еще избирался на выборах в президенты РСФСР, он тогда сказал, что это не конец предвыборной кампании, а начало новой. И в 1993 году мы одержали сокрушительную победу и пришли в Думу, фракция ЛДПР в первом созыве высшего органа законодательной власти.

Чтобы кандидаты от ЛДПР, и я в том числе, Лазарев Николай, прошли в этот созыв, шестой Думы и дали…

Ведущий: Спасибо. Михаил Тимонов – минута для вас. Время пошло.

Михаил Тимонов: Добрый вечер. Прежде всего спасибо всем тем, кто меня поддерживает. А тем, кто меня еще не знает, расскажу немножко о себе. 49 лет, коренной москвич, 44 года жизни живу именно в нашем избирательном округе. Два сына. Заканчивал Московский авиационный институт, учился в Академии при Правительстве Российской Федерации, до этого – Академии народного хозяйства при Совете министров СССР, еще в нескольких учебных заведениях, магистр экономики.

В общественной деятельности недавно. Был наблюдателем, координатором наблюдателей района Богородское, затем координатором наблюдателей ВАО. Принимал участие в формировании Единой московской сети наблюдателей, благодаря которой теперь выборы стали достаточно честными, и прежние 30 процентов фальсификации снизились примерно сейчас до 2-3 процентов.

По основным направлениям программы могу сказать, что настаиваю на народном аудите тарифов ЖКХ и управляющих компаний, на финансировании капремонтов домов из бюджета города, новую ветку метро в нашем районе.

Ведущий: Спасибо, время кончилось. Елена Грищенко, минута теперь будет у вас. Время пошло.

Елена Грищенко: Спасибо. Во-первых, я хотела бы поблагодарить всех тех моих потенциальных, вернее, уже, наверное, не потенциальных, избирателей, с которыми я познакомилась на пикетах, на которых была лично. И когда люди мне говорили, что они будут за меня голосовать, для меня это было очень неожиданно, непривычно и очень приятно. Это первое.

Второе. Моя семья живет в Москве уже почти 100 лет. Я сама живу в Восточном округе всю свою жизнь. Сначала мы жили в Гольяново, вернее это была деревня Черницыно, потом как многодетная мать я получила квартиру за выездом в Богородском, и сейчас я живу в районе Преображенское уже 14 лет.

В связи с тем, что у меня, в общем, достаточно взрослые дети, и у них уже есть собственные дети, у меня четверо внуков, я имею возможность заниматься тем, что мне нравится, – это экология.

Ведущий: Спасибо. Спасибо всем за презентацию. Теперь вы сможете задать друг другу вопросы, надеюсь, что вы запомнили какие-то тезисы из речи ваших коллег-конкурентов. 30 секунд будет на то, чтобы задать вопрос, минута на то, чтобы ответить. Начинаем точно так же, согласно жеребьевке. Антон Молев задает свои вопросы Денису Парфенову, и 30 секунд пошли.

Антон Молев: Спасибо. Денис, у меня к вам такой вопрос. Вы и для жителей наших районов, прежде всего, появились как человек, который решает масштабные проблемы или, во всяком случае, предлагает их решать. И сейчас в своей речи вы говорите о том, что готовы общегородские проблемы решать возрождением промышленности и так далее. Почему-то утверждаете, что развиваться в нашем городе крайне трудно, я, правда, знаю обратные примеры. Но при всем при этом у меня конкретный вопрос, касающийся наших районов. Конкретная повестка Богородского, Преображенского и Соколиной Горы по одной ключевой проблеме, которую вы знаете и готовы будете решить, если вам повезет стать депутатом.

Ведущий: Спасибо за вопрос, и минута времени, чтобы ответить, у вас есть.

Денис Парфенов: Должен сказать, что благодаря сети партийных организаций, которая существует в каждом районе Москвы, мы имеем самый прямой контакт с жителями. И в состоянии в режиме реального времени отслеживать те проблемы, которые возникают, и также решать с помощью нашей депутатской вертикали, которая создана Компартией. Но, Антон Ильич, то, что вы имеете сейчас вообще возможность спрашивать у нас о том, какие у нас есть предложения, у вас вопросы к нам, - это на самом деле для вас большая удача. Потому что я вам могу сказать, что я удивлен тем, как спокойно вы сейчас ведете дебаты, несмотря на то, что в этот момент, когда мы сейчас дебатируем, на улице работают ваши палатки, занимающиеся черным пиаром против нас, других кандидатов. Там распространяются листовки, в которых порочатся репутация и доброе имя каждого из присутствующих здесь, кроме вас. В этих листовках про вас написано хорошо, про всех остальных – плохо. Я могу сказать, что, когда мы с вами встретились на улице, вы мне сказали, что ничего не знаете об этих палатках соцопросов, и что вы с этим разберетесь. Но при этом вы нагло солгали мне в лицо при ваших избирателях, когда в вашей же газете вы ссылаетесь на результаты тех соцопросов, о которых я сейчас говорил.

Ведущий: Спасибо. Но тем не менее вы про повестку ничего и не сказали. 30 секунд у вас есть, чтобы задать ваш вопрос Николаю Лазареву. Время пошло.

Денис Парфенов: Уважаемый Николай, как вы считаете, являются ли сегодняшние выборы честными, открытыми, демократичными? Мы с вами как представители оппозиционной стороны политического спектра прекрасно знаем, как на самом деле делаются демократические процессы в нашей стране, как на самом деле работает административный ресурс. Какие ваши впечатления относительно характера текущей избирательной кампании?

Ведущий: Спасибо за вопрос. Минута времени для Николая Лазарева. Можно начинать.

Николай Лазарев: Значит, ЛДПР, я всегда могу сказать, что в 1993 году закончились последние честные выборы, когда победила ЛДПР, когда были демократические выборы и когда ЛДПР прошла в первый думский созыв. Пять созывов Мосгордумы – это грязная игра, это кандидаты на выбывание, они ничего не сделали, и они ничего не обещают избирателям.

Посмотрите на их лица – они грустные. У них стоят "юрты" на каждой станции метро. Это нельзя назвать каким-то куполом или чем-то. Это "юрты". "Семеновская", "Преображенская" и так далее – сколько денег вы потратили на эту предвыборную кампанию? Вы посмотрите, что у вас творится в округе. Я набрал сегодня по интернету "Проститутки Москвы" – 71 притон в Москве в Восточном округе, самое большое количество, и это в вашем районе.

Ведущий: Спасибо, время завершено. Ваша минута на ответ завершена.

Николай Лазарев: И вы ничего не можете сделать. А мы сделаем!

Ведущий: Николай, давайте будем уважать время ваших коллег, с которыми вы заодно в данном случае.

Николай Лазарев: Да, всех уважаем, но ЛДПР лучше.

Ведущий: И теперь давайте вы зададите вопрос, 30 секунд у вас есть на то, чтобы спросить у Михаила Тимонова все, что вы хотите.

Николай Лазарев: Уважаемый Михаил Тимонов, вы избираетесь, как я знаю, от партии так же, как и я, так же, как мой коллега и еще коллега, представительница прекрасного пола. Скажите, пожалуйста, от самовыдвиженцев какая привилегия избираться? Может быть, вы знаете? Я не знаю. У кого из избирателей ни спрашиваю, никто не знает, какая привилегия избираться от самовыдвиженца. Вот что это за новшество, так сказать? Что это за ноу-хау?

Ведущий: Спасибо за вопрос. Теперь, Михаил, у вас есть минута, чтобы ответить.

Михаил Тимонов: Прежде всего, действительно, я выдвинут от партии "Справедливая Россия", и я признателен партии за это выдвижение. Оно было достаточно неожиданным, но я им воспользовался. Спасибо.

Что касается организации выборов и так называемых самовыдвиженцев, мне на самом деле очень не понравилась эта ситуация, потому что так называемое самовыдвижение было фальшивым. Мы возбудили уголовное дело против сборщиков подписей. Вот у меня заявление одного из людей, который якобы поставил подпись за самовыдвижение и который пишет, что его вообще не было в этот день. И поверьте, таких заявлений, оно не одно. То есть это совершенно безобразная ситуация. Я не до конца понимаю, как народный кандидат вдруг объявляется, за которого ставят липовые подписи. Я не очень понимаю, как народный кандидат может позволить себе тратить порядка миллиона долларов на избирательную кампанию.

Ведущий: Спасибо. 30 секунд, вы спрашиваете у Елены Грищенко, ваш вопрос, ваше время.

Михаил Тимонов: Лена, если позволишь, задам вопрос как научному работнику.

Елена Грищенко: Я уже давно не научный работник.

Михаил Тимонов: Ну все-таки. Сегодня на утренних дебатах господин Молев озвучивал ту мысль, что собирается жить научными трудами дальше.

Елена Грищенко: Серьезно?

Михаил Тимонов: Насколько это вообще возможно? И что такое научные труды?

Ведущий: Вы имеете в виду заработки при помощи науки?

Михаил Тимонов: Да-да.

Ведущий: Спасибо за вопрос.

Михаил Тимонов: Что на этом можно заработать?

Ведущий: Спасибо за вопрос. Елена, если у вас готов ответ, то можете начинать.

Елена Грищенко: У меня, в общем-то, ответ готов, потому что я на самом деле очень удивляюсь на тему того, как Антон Ильич собирается зарабатывать наукой. Просто есть такой проект, называется "Диссернет", думаю, о нем все слышали. Есть такая диссертация, называется "Социокультурные прогнозы развития западной цивилизации середины ХХ – начала ХХI века". Молев Антон Ильич. Так вот, приблизительно треть этой диссертации – сплошное заимствование. То есть она не является новым каким-то трудом или чем-то еще. Грубо говоря, списана, причем списана страницами. Я просто сама лично залезла и проверила сегодня утром, когда у вас здесь были дебаты.

Михаил Тимонов: То есть верно ли я понимаю, что жить на науку может и не получиться?

Елена Грищенко: Ну почему? Таких диссертантов много.

Ведущий: Спасибо за вопрос и ответ. Елена, теперь вы можете у Антона Молева лично спросить что-то, 30 секунд у вас есть.

Елена Грищенко: А что спрашивать? Учитель года, большая умница, а на поверку оказался обыкновенным плагиатором. Вот честно, я не знаю, что спрашивать у человека, у которого три диссертации содраны с других источников. Я не знаю.

Ведущий: Правильно ли я понимаю, что ваш вопрос касается диссертации?

Елена Грищенко: Мой вопрос касается диссертации.

Ведущий: Хорошо. Антон, минута у вас есть.

Антон Молев: Спасибо за эмоциональные вопросы и за все вопросы, которые прозвучали. Начну с конца и очень кратко. Рад, Елена, что вы тоже занимались наукой, но, судя по всему, вы не очень внимательно рассмотрели проект "Диссернета" и конкретно анализ моей диссертации.

Елена Грищенко: Почему?

Антон Молев: К слову сказать, анализа там никакого нет. Я с уважением отнесся к инициативе, которая связана была с проверкой на подлинность всех научных трудов, но, увы, к сожалению, люди, видимо, не удосужились в действительности проанализировать содержание. Я сам внимательно просмотрел все те якобы источники моего плагиата. В действительности я очень хорошо знаю добрую половину авторов, которые там указаны. Они пользовались, равно как и я, теми же источниками, а именно переводными книгами, поскольку половина диссертаций посвящена анализу существующих трудов, из названия это следует. Если бы вам было интересно, могли бы заглянуть. Я могу ответственно заявить, что никакого плагиата в том понимании, о каком здесь идет речь, нет. Да, может быть, мы говорим о большом объеме пересказанного материала, так это специфика той работы, которая была.

Елена Грищенко: Это называется "копипаст" обычный.

Антон Молев: Вы ошибаетесь, Елена, мне очень грустно, что вы просто не захотели разобраться.

Елена Грищенко: Увы.

Антон Молев: Я заглянул ровно в тот момент, когда диссертация была опубликована, и изучил каждый…

Ведущий: Ответ ясен и вопросы ваши тоже ясны. Теперь у вас есть время по полторы минуты на финальное слово. Я обратил внимание, что вы говорили в основном о кандидате № 1 сегодняшнем, о себе практически не говорил никто из вас. Теперь есть возможность исправить это, если вы захотите, конечно. Впрочем, начинает Антон Молев, ваши полторы минуты.

Антон Молев: Тогда позвольте тоже не говорить о моих коллегах, дай бог им удачи. И если им так интересно все, что связано с моей персоной, я им только признателен за это. На самом деле мне гораздо важнее те избиратели, с которыми я общался лично за все это время. Мне важнее те люди, для которых я работал все это время и в наших районах. Я надеюсь, что могу смело говорить о том добром имени, которое заработал своим честным трудом. Это на самом деле в ответ на все те реплики, которые звучали. Я готов по пунктам изложить ответ по каждому из них, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что я готов представлять интересы наших жителей, есть достаточно подробная повестка, которая касается каждого района. И я убежден, что все то, что будет в моих силах и в силах моей команды, мы сумеем это сделать. Мы добьемся решения по каждому проблемному вопросу. Обратите внимание, уважаемые избиратели, их немало. Я продолжаю трудиться в системе образования и в нашем районе в том числе, и в качестве учителя не перестаю заниматься с ребятами, поэтому я в доступе, я буду отвечать на ваши запросы. И я надеюсь, мы совместными усилиями сумеем сделать наш город лучше, сумеем решить те проблемы, которые наболели, и, возможно, выстроим ту повестку, которая будет позитивной. Да, много негатива, но совместными усилиями, благо есть опыт, мы сумеем его преодолеть. Спасибо.

Ведущий: Вы задавали вопрос о проблемах района. Можете что-то назвать?

Антон Молев: Ну, конечно. Я живу в районе Богородское. Одним из ключевых является отсутствие физкультурно-оздоровительного комплекса, который должен появиться. Если мы говорим о Соколиной Горе, то там, к сожалению, отсутствует детский досуговый центр. И так далее, их много.

Ведущий: Спасибо. Денис Парфенов, № 2, и ваши финальные слова. Полторы минуты ваши.

Денис Парфенов: Благодарю. Дорогие друзья, москвичи, жители Москвы, все неравнодушные люди, в первую очередь я хотел поблагодарить тысячи людей, которые пришли к нам в пункт сбора помощи для Донбасса, Донецка и Луганска. Я являюсь координатором сбора помощи в Восточном округе Москвы. И действительно очень рад тому, что у нас так много неравнодушных людей, так много тех, кто действительно сопереживает за судьбы тех, кому меньше, чем нам, повезло в жизни, и тех, в чью судьбу пришла война. Я благодарен вам за каждый килограмм продуктов питания, за каждый элемент одежды, и все те лекарства, которые вы принесли. Уже сейчас все это отправлено, и все это спасает людей от голода и от смерти.

Должен сказать вам, что сегодня Коммунистическая партия представляет из себя союз патриотов. Мы выступаем исключительно из патриотических позиций за защиту традиционных ценностей, национальных государственных интересов. Мы выступаем за защиту интересов всех трудящихся. Сегодняшнее поколение коммунистов – это люди, объединившие в себе, с одной стороны, мудрость поколений наших старших товарищей, а с другой стороны – энергию тех, кто готов сегодня в силу возраста посвятить всю свою жизнь борьбе за дело трудящихся, за тех, кто действительно своим трудом создает все богатства нашего мира. Я уверен, что наша программа поможет Москве стать процветающим городом. Я уверен, что именно наша программа поможет создать здоровую политическую ситуацию, в которой не будет людей, которые наживают себе политический капитал за счет черного пиара и прямого обмана своих избирателей. Голосуйте за КПРФ.

Ведущий: Спасибо. Николай Лазарев, теперь для вас полторы минуты. Наш таймер готов, можете начинать.

Николай Лазарев: Москвичи, любимые мои братцы, не грустите, родные. Нас давят пять созывов в этой Мосгордуме. Она дурацкая. Это я понимаю, что Лужкова выгнали мы, ЛДПР, что мы боремся с этой коррупцией, что мы боремся с этой грязью. Наш председатель борется, и мы – час и день, час и день – боремся с этим. У нас 40 штабов. К нам приходят каждый день сотни людей, чтобы выразить свою благодарность, чтобы выразить свое презрение этой власти, чтобы попросить помощи. И мы всем помогаем, мы никого не чураемся. Мы всех любим вас, граждане великой Москвы, великой России. За вас, граждане. Не дай бог, наступит 41-й год, когда фашистские войска наступали на Москву, когда московские дивизии убивали русских людей и иже с ними. Мы готовы выступить за Россию, за ЛДПР, за Владимира Вольфовича Жириновского, за всех достойных и порядочных, за всех тех, кто презирает эту власть, которая обманывает людей и не гнушается ничем. Она берет грязными лапами, она берет, хапает миллионы и миллиарды. За вас, драгоценные, за ЛДПР, за Лазарева от ЛДПР. За ЛДПР!

Ведущий: Спасибо. Михаил Тимонов, полторы минуты для вас. Наш таймер сейчас будет готов, и вы можете начинать.

Михаил Тимонов: Мне трудно говорить после такого эмоционального выступления моего коллеги. Говорить я умею не очень хорошо, лучше умею делать. Друзья, главное, приходите на выборы. После того, как мы выстроили систему наблюдения, которая работает вполне эффективно, ваш голос будет засчитан, его не украдут. Приходите, сделайте ваш выбор, потому что, если вы его не сделаете, его сделают за вас, это главное.

Второе, идя на выборы, подумайте, за кого вам голосовать. Кто будет лучше представлять интересы москвичей и защищать вас в нужные моменты? Кто будет лучше контролировать бюджет? Чиновник, который получает зарплату из тех самых рук, которые должен контролировать, или гражданский активист, умеющий строить эффективные контрольные структуры, имеющие экономическое образование. Подумайте, может быть, нам все-таки надо провести через наши районы новую ветку метро, за которую мы уже собрали 9 тысяч подписей? Кстати, пользуясь случаем, призываю всех, кто с нами, зайти на мой сайт timonov.org и поставить свою подпись. Это очень просто делается. Параллельно с бумажными подписями соберем электронные. Я призываю вас задуматься о том, не пора ли нам потребовать отчет у наших управляющих компаний, не пора ли нам потребовать, чтобы наш капитальный ремонт домов, который не был произведен вовремя, был произведен перед тем, как передать их нам. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Елена Грищенко, для вас полторы минуты, время пошло.

Елена Грищенко: Спасибо. Мне немножко тяжело сегодня говорить, у меня небольшие проблемы с голосом, поэтому я буду говорить медленно и не смогу сказать всего, чего хотела бы сказать. Я хотела бы сказать, что я занимаюсь экологией и экозащитой. Экологию в данном случае можно назвать иммунной системой нашего города, с учетом того, что с иммунной системой нашего города очень нехорошо. Все мы знаем по собственному здоровью, по здоровью собственных детей то, что у нас нет практически здоровых беременных женщин, мы все это знаем. Мы знаем, как у нас косят травы во дворах, как собирают листья, во что превратили… В общем, грубо говоря, за последние десять лет превратили наш город. Нам удалось за последние два года многое сделать по этому поводу и собрать много активистов из разных районов Москвы. Почему меня, может быть, не так хорошо знают в собственном районе, в собственном округе, потому что есть такое движение "За траву против антиозеленителей", которое переросло в движение "Живой город". Именно каждый человек в своем дворе может сделать что-то, то есть он может защитить дерево, он может защитить свой газон, в конце концов, он может защитить листья осенние, которые не должны убирать. Так что приходите к нам, в наши проекты. Мы будем вам крайне признательны.

Ведущий: Спасибо. Это были дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Увидимся с вами на телеканале "Москва 24" завтра в 15.30.