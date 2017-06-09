Форма поиска по сайту

09 июня 2017, 09:23

Политика

Британские консерваторы лишились парламентского большинства после выборов

Тереза Мэй Фото: ТАСС/Zuma/Pete Maclaine

Консервативная партия Великобритании потеряла парламентское большинство после прошедших в стране 8 июня досрочных парламентских выборов, передает BBC.

Об этом свидетельствуют окончательные результаты голосования с 644 из 650 избирательных округов.

Партия премьер-министра Терезы Мэй на данный момент гарантировала 314 депутатских мандатов. Для формирования правительственного большинства необходимо 326.

В итоге в Великобритании появится "подвешенный парламент", что потребует переговоров по созданию коалиционного правительства.

