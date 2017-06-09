Консерваторы не простят Мэй потерю большинства в парламенте – эксперт

Фото: ТАСС/Pete Maclaine

Эксперт из Европейского института в Лондонской школе экономики Иэн Бегг прокомментировал предварительные итоги выборов в парламент Британии, сообщает РИА Новости. Он заявил, что потеря части мандатов Консервативной партии обернется для премьер-министра Терезы Мэй отставкой.

Пока подсчет голосов показал, что Консервативной партии для полной победы не хватает 12 мест. Эксперт отмечает, что "Мэй крупно рискнула и проиграла". Бегг назвал несколько имен будущих премьеров страны. По его мнению, этот пост могут занять либо Борис Джонсон, либо Дэвид Дэвис.

Досрочные выборы в британский парламент прошли 8 июня. Согласно данным exit poll, Консервативная партия получила 314 мест из 650.