Новости

Новости

09 марта 2017, 20:27

Политика

Дональд Туск переизбран председателем Европейского Совета

Фото: Zuma\TASS\Thierry Roge

Действующего председателя Европейского Совета Дональда Туска переизбрали на второй срок. Он получил необходимое большинство голосов на саммите ЕС в Брюсселе.

"Благодарю за доверие и положительную оценку Европейского Совета. Я сделаю все возможное, чтобы ЕС стал лучше", – написал Туск на своей странице в Twitter.

Против повторного выдвижения экс-премьера Польши выступали нынешние польские власти, обвинившие Туска в нарушении кодекса непредвзятости международного чиновника и вмешательстве во внутренние дела страны.

Также польское руководство оспаривало саму процедуру избрания председателя Европейского Совета. В Варшаве сочли, что кандидаты на этот пост должны выдвигаться государствами-членами ЕС, а не председательствующей в Совете ЕС страной.

Дональд Туск в 2001 году стал одним из основателей партии "Гражданская платформа", которую возглавил в качестве председателя в 2003 году. С ноября 2007 года до сентября 2014 года занимал пост премьер-министра Польши.

30 августа 2014 года избран председателем Европейского Совета, 1 декабря того же года вступил в должность. Его первый мандат истекает 31 мая 2017 года.

Главное

