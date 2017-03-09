Дональд Туск переизбран председателем Европейского Совета

Фото: Zuma\TASS\Thierry Roge
Действующего председателя Европейского Совета Дональда Туска переизбрали на второй срок. Он получил необходимое большинство голосов на саммите ЕС в Брюсселе.
"Благодарю за доверие и положительную оценку Европейского Совета. Я сделаю все возможное, чтобы ЕС стал лучше", – написал Туск на своей странице в Twitter.
Dziękuję za trzymanie kciuków i serdeczne wsparcie. Pomogło!❤— Donald Tusk (@donaldtusk) 9 марта 2017 г.
Против повторного выдвижения экс-премьера Польши выступали нынешние польские власти, обвинившие Туска в нарушении кодекса непредвзятости международного чиновника и вмешательстве во внутренние дела страны.
Также польское руководство оспаривало саму процедуру избрания председателя Европейского Совета. В Варшаве сочли, что кандидаты на этот пост должны выдвигаться государствами-членами ЕС, а не председательствующей в Совете ЕС страной.
30 августа 2014 года избран председателем Европейского Совета, 1 декабря того же года вступил в должность. Его первый мандат истекает 31 мая 2017 года.