В штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы поступили 25 жалоб

Фото: ИТАР-ТАСС

В общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы по состоянию на 12.00 поступило 25 жалоб.

Как рассказал в ходе брифинга член Общественной палаты России, глава штаба Алексей Венедиктов, 14 обращений поступили от избирателей, три от наблюдателей, три от КПРФ, две от штаба Сергея Собянина, две от партии "Справедливая Россия" и одна от него самого.

На 21-м участке участковой избирательной комиссии было установлено, что урны для голосования опечатаны раньше времени, то есть до 8.00 мск. "В настоящий момент все урны перепечатаны по просьбе наблюдателей", - сказал руководитель видеоцентра штаба Алексей Шапошников. По его словам, нарушение было замечено утром: часть наблюдателей уже была на месте, но голосование еще не началось. Урны вскрыли, они оказались пустыми.

Также Шапошников рассказал, что "серьезных жалоб (по работе видеотрансляции) не было".

За незаконную агитацию в городе задержаны четыре человека, как сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Так, в Юго-Западном округе жительница Тольятти раздавала листовки, на востоке Москвы жительница Казани призвала голосовать против всех кандидатов, и два человека в Зеленограде и центре Москвы вывесили агитационные баннеры на балконы своих квартир. "Материалы по нарушениям будут направлены в суд", - подчеркнул представитель МВД.

"Других нарушений зарегистрировано не было", - отметил на пресс-конференции заместитель председателя Мосгоризбиркома Алексей Шленов.

Спокойную обстановку на выборах отмечают и правозащитники.

"Самым спокойным регионом является Москва, здесь мобилизованы большие силы наблюдателей. Пока серьезных нарушений здесь не зафиксировано", - сказал "Интерфаксу" один из руководителей движения "Голос" Григорий Мельконьянц.

"Есть отдельные нарушения, которые не складываются в общую картину. Серьезных нарушений на 16 часов мы не зафиксировали", - сказал Мельконьянц.

8 сентября москвичи выбирают мэра столицы. В городе работают около 3,6 тысяч избирательных участков, безопасность обеспечивают 42 тысячи полицейских, офицеры МЧС, медики и дружинники.