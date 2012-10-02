Партия Саакашвили переходит в оппозицию

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Президент Грузии Михаил Саакашвили по предварительным результатам парламентских выборов в стране признал победу коалиции "Грузинская мечта". Он заявил, что его партия "Единое национальное движение" переходит в оппозицию.

"Как лидер "Нацдвижения" я заявляю, что наша партия переходит в оппозицию", – сказал Саакашвили в специальном обращении, которое транслировалось в эфире национальных телеканалов. Президент Грузии отметил, что для него "были фундаментально неприемлемы" взгляды представителей "Грузинской мечты", сообщает РИА Новости. "Между нами глубокая разница. И мы считаем, что их взгляды крайне неверны. Но демократия работает так, что решения принимает большинство грузинского народа, и мы уважаем этот выбор", – заявил Саакашвили.

Глава государства также поблагодарил своих сторонников и выразил уверенность, что курс на прогресс и развитие Грузии не имеет альтернатив. "И мы все продолжим борьбу, веря в это, каковы бы ни были вызовы сегодняшнего дня", - сказал Саакашвили.

Парламентские выборы в Грузии прошли 1 октября. После подсчета 25,17% протоколов с избирательных участков оппозиционный блок "Грузинская мечта" предпринимателя Бидзины Иванишвили получает 53,19% голосов. За "Единое национальное движение" проголосовали 41,51% избирателей. По одномандатным округам кандидаты от "Грузинской мечты" побеждают в 30 округах, сторонники Саакашвили – в 27 округах. В скором времени начнется подсчет голосов еще в 16 округах. Из 150 депутатов 77 будут избраны по партийным спискам, 73 парламентария пройдут по одномандатным округам. По грузинским законам парламент избирается раз в четыре года.