10 августа 2016, 15:57

Общество

Ректор американского вуза вырыл тоннель для побега от студентов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Глава Калифорнийского университета Беркли Николас Диркс вырыл тоннель для побега от студентов в случае забастовки, пишет сайт "Комсомольской правды".

На отходной путь глава университета потратил 9 тысяч долларов из бюджета учебного заведения. Сотрудники вуза поддержали идею Диркса, но студенты, узнав о потайном ходе, возмутились. Глава местного совета учащихся заявил, что "нельзя справиться с недовольством учащихся, просто сбежав от них".

Идея построить проход возникла у ректора в 2015 году, тогда студенты организовали сидячую забастовку прямо в приемной главы университета.

