31 октября 2016, 10:23

Общество

Лекция об истории детской русской литературы пройдет в "Иностранке"

Фото: m24.ru

Лекция финского исследователя Бена Хеллмана под названием "Рождение русской детской литературы" пройдет 31 октября в Библиотеке иностранной литературы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

На встрече Хеллман расскажет о появлении детской литературы в России. Он поговорит с участниками лекции о первой напечатанной азбуке, первом детском журнале "Детское чтение для сердца и разума" и первых произведениях, написанных специально для детей.

Также Хеллман презентует свою новую книгу "Сказка и быль", в которой он пишет о ярких страницах истории детской литературы в России и делится малоизвестными фактами о популярных русских сказках. Это первая книга об истории детской литературы в России от истоков до 1990–2000-х годов.

Время: 31 октября, 18:30

Место: Детский зал "Иностранки", ул. Николоямская, 1

