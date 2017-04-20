Детский фестиваль "Мультимир" откроется на ВДНХ 31 мая

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Фестиваль развлечений для детей "Мультимир" откроется на ВДНХ 31 мая. Он приурочен к началу каникул и открытию летнего сезона на ВДНХ ЭКСПО, сообщает пресс-служба выставки.

Юных москвичей и их родителей будут ждать в павильоне № 75 до 4 июня. Ведущие анимационные студии России и зарубежных стран предоставят им шанс встретиться с любимыми персонажами мультфильмов.

На игровых площадках оживут сказочные миры мультсериалов "Маша и медведь", "Ми-ми-мишки", "Смешарики", "Три кота", "Лунтик", "Барбоскины", "Фиксики".

Компанию российским персонажам составят звезды зарубежной анимации – герои мультфильмов "Клуб Винкс", "Свинка Пеппа", а также Angry Birds и Hello Kitty. Пообщаться с мультперсонажами дети смогут на всей территории фестиваля. Кроме того, любимые герои порадуют гостей, устроив торжественный парад по центральной аллее "Мультимира".

Для посетителей также подготовили множество увлекательных конкурсов, игр, флешмобов, мастер-классов и премьер популярных мультсериалов. На главной сцене вступят детские музыкальные коллективы со всей страны.

Фестиваль "Мультимир" будет принимать гостей с 10:00 до 19:00. Приобрести билеты можно на сайте организаторов мероприятия.