Полное выздоровление Шумахера будет чудом - врач

Фото: ИТАР-ТАСС

Полноценное выздоровление семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера станет чудом, считает бывший врач "Королевских гонок" Гари Хартстейн.

"К сожалению, маловероятно, что ситуация будет развиваться столь хорошо, как все надеются. Возможно, Коринна и смогла установить контакт с ним, но на что-то большее вряд ли можно рассчитывать, это было бы чудом", - приводит Р-Спорт слова Хартстейна, сказанные им в интервью изданию Bunte.

Напомним, 29 декабря прошлого года Шумахер сильно ударился головой о камень, катаясь на горных лыжах во французском Мерибеле. Спортсмена доставили в госпиталь на вертолете. В ходе обследования у пострадавшего была диагностирована тяжелая травма головного мозга. Врачи вынуждены были удалить часть черепа гонщика, чтобы снизить риск развития осложнений.

Несколько месяцев гонщик провел в искусственной коме и лишь недавно состояние Шумахера улучшилось. 16 июня стало известно, что Шумахер вышел из комы. Спортсмен был переведен из госпиталя в Гренобле, где пролежал более полугода, в реабилитационную клинику.

Однако врачи сомневаются, что Шумахер сможет вернуться к полноценной жизни. Так, по словам невролога Эрика Ридера, Михаэлю предстоит пройти долгий путь, прежде всего, физической реабилитации. Знаменитому спортсмену необходимо, в первую очередь, наладить взаимодействие с внешним миром и заново научиться двигаться.