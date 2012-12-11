Систему ПРО Москвы пополнят новыми элементами

Фото: ИТАР-ТАСС

Система противоракетной обороны центрального промышленного района, в том числе столицы, вскоре пополнится новыми элементами. По словам замминистра обороны России генерал-полковника Олега Остапенко, у армии есть новые разработки и направления, которые быстро реализуются.

Система ПРО А-135 предназначена для отражения ограниченного ядерного удара по столице и центральному промышленному району, сообщает РИА Новости. Ее разработка началась в 1971 году, а в 1995 году систему приняли на вооружение. Противоракеты дальнего перехвата на сегодня сняты с вооружения, а шахтные пусковые установки законсервированы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Подмосковье разместят еще один полк зенитных ракетных систем С-400. Его планировалось принять на вооружение до конца года.

Кроме того, в Московской области военные намерены развернуть более 20 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь - С1". Они будут нести боевое дежурство совместно с С-400 и одновременно прикрывать их. Таким образом, безопасность столичного неба обеспечит смешанная группировка боевых средств дальнего - более 200 километров - и ближнего - до 20 километров - действия.