В Москве появится портал с информацией об услугах НКО

Фото: YAY/ТАСС

Портал с информацией о проектах и услугах некоммерческих организаций создадут в Москве в 2017 году. Об этом заявила председатель комитета общественных связей Александра Александрова на круглом столе "Публичное обсуждение концепции развития интернет-портала НКО".

По ее словам, этот портал будет похож на социальную сеть. Представители НКО и москвичи смогут сами на нем зарегистрироваться.

"Это публичный портал и наша задача – привлечь сюда как можно больше организаций. Всего в Москве зарегистрировано 34 тысячи НКО и чем больше будет зарегистрировано (на портале – ред.), тем выше будет качество услуг, проектов и работ, которые получат жители. Нужно, чтобы туда можно было прийти, как на Facebook", – передает ее слова корреспондент m24.ru.

Александрова добавила, что на портале пользователи смогут оставлять лайки и отзывы. Также там будет отображаться позиция властей относительно каждого НКО.

Не исключено, что на этом ресурсе также смогут регистрироваться коммерческие компании. "Возможно, мы также захотим видеть на портале бизнес, потому что бизнес является важным партнером для НКО: это возможность делать совместные проекты, искать софинансирование", – подчеркнула глава комитета.

На этом ресурсе будет собрана полезная для москвичей информация о работе, услугах и проектах некоммерческих организаций. Также там будут данные обо всех видах поддержки НКО со стороны государства, бизнеса, крупных фондов и москвичей: конкурсах, грантах, возможности привлечения волонтеров и т.д.

Портал будет находиться по адресу: go.mos.ru (go расшифровывается как "гражданское общество").