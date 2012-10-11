В Останкинском парке волонтеры раздадут собак

Фото: Москва 24

14 октября в Останкинском парке пройдет выставка-раздача собак из муниципальных приютов "Сердце чистейшей породы".

Мероприятие организовали волонтеры, которые пытаются помочь приютским собакам. Также активистов поддерживает управа Останкинского района – они не только разрешили проведение мероприятия, но и снабдили волонтеров всем необходимым.

"Мы не имеем отношения к приютам. Наоборот, мы собираем собак из разных приютов, которые социализированы и могут жить в доме, чтобы вывести в парк и раздать перед зимой. В прошлый раз мы собирались на Таганке, в этот – в Останкинском парке", - сказала одна из организаторов акции Валерия Строганова.

По словам волонтеров, собаки из приютов очень тяжело переносят зиму – половина животных погибает. Под особой угрозой находятся щенки и короткошерстные собаки. Именно их стараются пристроить в первую очередь. Животное можно забрать бесплатно. Вместе с собакой волонтеры дают ошейник, поводок и пакет корма.

На предыдущей раздаче животных, которую в Таганском парке устроили волонтеры из Бирюлевского приюта, дом обрели восемь собак из 20. Их судьба находится под контролем у организаторов акции - если животное не подойдет или у кого-нибудь из членов семьи обнаружится аллергия, то собаку можно будет вернуть обратно.

Акция пройдет в Останкинском парке (улица 1-я Останкинская, 7а) с 12.00 до 18.00.

Акция в Таганском парке. Смотреть все фотографии

Беседовала Виктория Сальникова, @v_salnikova