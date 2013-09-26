Сборная России по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Европы

Фото: ИТАР-ТАСС

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал европейского первенства. В четвертьфинальном матче подопечные Андрея Воронкова переиграли сборную Франции - 3:1.

Россияне уверенно начали встречу и добились победы в первом сете со счетом - 25:17. Особенно отличился Мусэрский, раз за разом посылавший мяч в обход блока французов.

Тем не менее, во второй партии противник перехватил инициативу. Сет завершился с аналогичным счетом - 25:17, только на этот раз в пользу французов.

Третьи и четвертый сеты прошли по одинаковому сценарию: сборная России имела незначительное преимущество перед вторым техническим перерывом, которое французы оба раза не смогли ликвидировать в концовке партий.

25:22, 25:21 - и наша команда одерживает победу со счетом 3:1 по партиям.

В полуфинале россияне сыграют со сборной Сербии, которая в своем матче одолела команду Бельгии - 3:1. Поединок состоится 28 сентября.