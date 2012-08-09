Дневники Олимпиады: день тринадцатый

Бегунья Наталья Антюх завоевала золото в беге на 400 метров с барьерами. Алексей Денисенко стал обладателем бронзовой медали в соревнованиях тхэквондистов в весовой категории до 58 кг. Мужская сборная России по баскетболу вышла в полуфинал Олимпийских игр

Победа без препятствий

Россиянка Наталья Антюх завоевала олимпийское золото в беге на 400 метров с препятствиями. Серебряную медаль выиграла американка Лашинда Демус, а третье место досталось представительнице Чехии Сюзане Хейновой.

Со старта наша легкоатлетка начала демонстрировать все, на что способна. Наталья бежала настолько легко, что казалось, парит над землей. Но не отставали и соперницы — представительница США Демус развила удивительную скорость и на первой четверти дистанции показала лучшее время.

После виража лидировала уже Антюх, а основная борьба развернулась за второе место. Если бы наша спортсменка не сбавила темп перед последним барьером, то вполне могла покорить олимпийский рекорд. А так даже пришлось немного понервничать — американка сумела подтянуться к Наталье и вполне могла вырваться вперед на финише.



К счастью, в этот вечер удача сопутствовала нашей бегунье. 52,70 — и завоевано одиннадцатое золото России на Олимпийских играх в Лондоне!

Пять сантиметров до золота

Российская спортсменка Елена Соколова выиграла серебро Олимпиады в прыжках в длину, сообщает Eurosport.

Первое и третье места заняли представительницы США: золото досталось Бриттни Риз, а бронза – Джаней Делоач.

Наша легкоатлетка установила на соревнованиях свой личный рекорд, прыгнув на 7,07 метра, но даже столь внушительный результат не помог добиться победы. Американка Риз прыгнула на 7,12, чего оказалось достаточно для выигрыша, несмотря на заступы в четырех попытках из шести.

Наши волейболисты – в полуфинале!

Мужская сборная России по волейболу разгромила в четвертьфинале олимпийского турнира команду Польши со счетом 3:0.

В первой партии наши не оставили сопернику ни единого шанса, победив 25:17.

На следующий сет поляки вышли более собранными и долгое время вели по очкам. Россияне же постоянно ошибались при подаче, что облегчало противнику задачу. Но даже это не помогло польским волейболистам выиграть партию — удачная игра на блоке Мусэрского, атака Михайлова — и 25:23 в пользу сборной России.

На третий сет у соперника уже не хватило ни сил, ни куража — 25:21 и сборная России выходит в полуфинал, где встретится с командой Болгарии.

Первая награда в гребле

Россияне Алексей Коровашков и Илья Первухин завоевали бронзу в гребле на каноэ-двойках на дистанции 1000 метров. Золотые награды выиграли немцы Петер Кретчмер и Курт Кушела, а второе место досталось белорусам Александру и Андрею Богдановичам.

Наш дуэт уверенно начал гонку и лидировал всю первую половину дистанции, но сил на финиш у российских гребцов не хватило.

Эта бронза стала первой наградой, которую принесли гребцы в медальную копилку России на Олимпийских играх в Лондоне.