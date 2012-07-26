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Политика

26 июля 2012, 17:21

Реконструкция Ленинградского вокзала завершится до конца года

вокзалы РЖД реконструкция власть

Мэр Москвы сегодня проинспектировал ход работ по реконструкции Ленинградского вокзала. Ремонтникам приходится решать сложные проблемы, так как вокзал в большей степени реставрируют, нежели реконструируют

Реконструкцию Ленинградского вокзала в Москве планируют завершить до конца этого года. При этом здание сохранит свой исторический облик, сообщает "Интерфакс".

"Перед нами стоит непростая задача - почти не трогая историческое здание, увеличить его площадь почти в два раза", - заявил вице-президент ОАО "Российские железные дороги" Олег Тони.

Он пояснил, что на вокзале появится новая разводка инженерных сетей, коммуникации, кассы, оборудование площадей, будет усилен фундамент самого здания.

Проект реконструкции подразумевает и восстановление в исторической части Ленинградского вокзала царских покоев, которые в 1934 году переоборудовали под комнату матери и ребенка, а затем закрыли.

По словам специалистов, на первом этаже в фойе создадут ресторанный дворик и пункты бытового обслуживания, супермаркет разместится на цокольном этаже, а залы ожидания и билетные кассы появятся на втором этаже.

Помимо Ленинградского, к декабрю обещают полностью реконструировать Рижский, Савеловский и Павелецкий вокзалы. В следующем году работы прекратятся и на остальных ж/д вокзалах.

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