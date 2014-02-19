Беспорядки в Киеве не повлияли на работу аэропортов и вокзала

Фото: ИТАР-ТАСС

Столкновения оппозиции и милиции в Киеве не повлияли на работу аэропортов и вокзала города – все международные рейсы принимаются в обычном порядке. Нет сложностей и с покупкой авиа- или железнодорожных билетов.

Согласно табло рейсов "Борисполя", немного задерживается приземление самолетов как внутренних, так и международных перелетов. Второй аэропорт "Киев" 19 февраля объявил, что "увеличения количества рейсов и отмененных перелетов нет".

При этом для машин въезд в город ограничен – грузовики перекрыли основные трассы, милиция проверяет подозрительные автомобили. Однако очевидцы сообщают, что проехать можно – правда, только по проселочным дорогам. Кроме того, силовики взяли под охрану стратегические объекты - ядерные электростанции и предприятия военной промышленности. О других городах, въезд в которые находится под усиленным контролем, пока не сообщается.

Также стало известно, что для туристов ужесточили финансовые требования – по сообщению Ассоциации туроператоров России, иностранцам необходимо подтвердить свою состоятельность в размере 20 прожиточных минимумов на человека, окончательная сумма зависит от количества дней пребывания (для 7 дней она составит почти 40 тысяч рублей).

Впрочем, организованным туристам можно обойтись ваучером, а пограничники не всегда уточняют финансовое положение приезжего. Отметим, что из-за ситуации в Киеве снизились темпы раннего бронирования путевок на популярные направления.

Напомним, 18 февраля в центре Киева обострилось противостояние между оппозицией и сотрудниками правоохранительных органов. С утра 18 февраля протестующие пытались подойти к парламенту Украины, чтобы потребовать от депутатов возвращения парламентско-президентской формы правления по конституции 2004 года. По сообщениям милиции, оппозиционеры впервые с начала столкновений применили огнестрельное оружие.

По данным Минздрава Украины, в ходе беспорядков погибли 24 человека, более 750 ранены. 20 февраля указом президента Виктора Януковича объявлено днем траура.

Кризис власти на Украине начался в конце ноября 2013 года, когда правительство отложило подписание соглашения о европейской интеграции. С тех пор в Киеве и ряде крупных городов Украины проходят массовые митинги.