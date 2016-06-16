Дети-инвалиды смогут бесплатно посещать комнаты матери и ребенка на вокзалах

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Дети-инвалиды, пользующиеся железнодорожным транспортом в поездках по России, с 1 июля начнут получать льготы на размещение в комнатах матери и ребенка на вокзалах страны, сообщает ТАСС.

Сегодня право бесплатно находиться в специальных зонах отдыха имеют только дети-инвалиды до трех лет. С 1 июля такое право появится у всех детей-инвалидов до 17 лет включительно..

Без предоставления койко-места они смогут размещаться в комнатах матери и ребенка с одним сопровождающим бесплатно не более трех часов, с предоставлением койко-места – не более суток и с 50-процентной скидкой для сопровождающего.

Поводом для такого решения стало обращение мамы девочки-инвалида из Череповца. Женщину с ребенком не пустили в комнату матери и ребенка на том основании, что девочка старше трех лет, а на оплату услуг по нахождению в комнате матери и ребенка средств уже не было. В результате девочка-инвалид после тяжелой операции на позвоночнике провела более шести часов в здании вокзала.

