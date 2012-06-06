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Свежая пресса

06 июня 2012, 09:55

Обзор московской прессы: 6 июня

вокзалы свежая пресса

Департамент СМИ и рекламы Москвы к концу года намерен создать телевизионные версии популярных спектаклей столичных театров. Всего будет создано 32 телеспектакля по темам: русская и зарубежная классика, музыкальный, детский и молодежный спектакли, а также современная пьеса и «живая легенда». Каждая телеверсия будет состоять из четырех серий. «Известия»

Столичные власти утвердили новую схему реставрации зданий, признанных памятниками истории и культуры. До 50 тыс. жильцов таких зданий теперь могут участвовать в схеме софинансирования ремонта особняков, внося минимум 5% от стоимости работ (остальное выделяют власти). Реставрация ветхих особняков с небольшим числом квартир может обойтись в сумму от 1 млн до 4 млн руб. в пересчете на жильца. Эксперты поддерживают инициативу мэрии, но не понимают, принадлежат ли собственникам квартир в особняках фасады, которые больше всего нуждаются в реставрации. «Коммерсантъ»

Департамент информационных технологий (ДИТ) потребует от столичных провайдеров в течение трех месяцев предоставить все разрешительные документы на воздушные кабели. Соответствующее распоряжение будет в ближайшее время разослано операторам. Документы предлагается направлять по интернету – через управляющие домами компании операторам выдадут логины и пароли к порталу dom.mos.ru. «Известия»

Московские аэропорты направили в Минтранс предложения по реализации идеи чиновников о консолидации их аэродромных комплексов. Аэропорты готовы отдать государственной управляющей компании, которая получит аэродромы, выручку от сборов за взлеты и посадки самолетов — до 20% от общего объема доходов. Однако из этой суммы будут вычитаться прямые расходы на содержание аэродромов, что может свести платежи к нулю. Улучшить ситуацию для государства призвана идея аэропортов по росту тарифов на 50% для российских авиакомпаний. «Коммерсантъ»

Комитет по туризму определился с деталями работы первого Туристско-информационного центра (ТИЦ), который готовится к открытию. Власти ищут для него помещение на первом этаже одного из исторических зданий в 100 м от Красной площади. Открыть информационный пункт для иностранцев к нынешнему туристическому сезону Москва не успела – он появится не раньше чем через два месяца, сообщил «Известиям» замглавы комитет по туризму Георгий Мохов. «Известия»

Деревянная скульптура бобра украдена на днях на востоке Москвы. Это уже второе изваяние грызуна, созданного в белорусском городе-побратиме Сокольников – Бобруйске, ставшее жертвой неизвестных столичных воришек. Власти Бобруйска готовы предоставить москвичам уже третьего бобра. А в управе Сокольников сообщают, что не в силах вести круглосуточное наблюдение за скульптурой. «Московские новости»

Московские власти впервые вводят временные прогулочные зоны, полностью перекрывая улицы, предназначенные для автомобильного движения. Такие меры предусмотрены концепцией развития пешеходных зон, разработанной по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Прекращать движение по улицам будут накануне выходных, праздников либо в связи с проведением крупных культурных мероприятий. «Коммерсантъ»

Идея сделать центр столицы зоной, свободной от вокзалов, вновь овладела умами специалистов. В частности, с предложением убрать вокзалы из центра Москвы выступает Архитектурно-дизайнерская мастерская профессора Андрея Чернихова, работающая над проектом развития Московской агломерации. «Вечерняя Москва»

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