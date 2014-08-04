Билеты на электричку можно будет вернуть после часовой задержки поезда

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажиры электричек теперь могут требовать возврата стоимости билета после часовой задержки поезда, соответствующий приказ министерства транспорта России размещен информационно-правовом портале "Гарант".

В документе отмечается, что для других случаев возврат билетов для разовой поездки на электричке без указания мест производиться не будет. Кроме того, билетный контроль теперь разрешено проводить и после окончания поездки на пригородном поезде, а пойманные "зайцы" должны будут оплатить стоимость проезда и сбор за оформление билета на станции назначения.

Так, в новых правилах перевозок предусмотрена продажа билетов через терминалы, прописаны особенности перевозок по электронному билету, а также введены новые виды проездных на пригородные поезда: билеты "рабочего дня", ежедневные, с определенным лимитом поездок.

Помимо прочего, перевозка крупногабаритного багажа разрешена в пассажирском вагоне, часть которого переоборудована для перевозки багажа. Также установлен порядок повагонных перевозок грузового багажа, в частности, включение в состав поезда перевозчика спецвагонов, которые принадлежат другим операторам подвижного состава.

По новым правилам, вокзалы и поезда должны быть оборудованы приспособлениями для инвалидов - это обязанность перевозчиков, владельцев инфраструктур и других транспортных организаций, уточняется в документе.