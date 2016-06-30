Утверждены новые билеты для экзаменов на водительские права

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

МВД утвердило новые билеты для экзаменов на право управления транспортными средствами, сообщает пресс-служба ведомства.

Новые экзаменационные билеты для категорий "А", "В", "М" и подкатегорий "А1", "В1" опубликованы на сайте ГИБДД.

1 сентября 2016 года вступят в силу новые правила приема экзаменов на водительские права в ГИБДД. На теоретическом экзамене будет четыре тематических блока по 5 вопросов. На работу будет дано 20 минут.

Если кандидат допустит одну ошибку, то ему придется ответить на 5 дополнительных вопросов за пять минут, если две – то еще на 10 вопросов за десять минут. В случае неправильных ответов, претендента отправят на пересдачу.

Также повторно сдавать экзамен будут те, кто допустил три ошибки в целом или две в одном тематическом блоке.

На автодроме будущие водители категории "В" будут сдавать "трогание на подъеме", "змейку", "въезд в бокс", "параллельную парковку" и "проезд регулируемого перекрестка", а также "маневрирование в ограниченном пространстве". А для водителей мопедов и мотоциклов отменили скоростное маневрирование из-за отсутствия у многих автошкол соответствующей площадки.