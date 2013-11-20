Паспортный контроль: как восстановить утерянные документы

Как восстановить потеряный паспорт

Потеря паспорта или водительских прав – довольно досадное событие, но не повод впадать в отчаяние. О том, какие шаги предпринять, чтобы скорее восстановить эти и другие документы – читайте в материале M24.ru

Для восстановления паспорта первым делом нужно подать заявление в территориальное подразделение ФМС с подробным рассказом о том, когда, где и при каких обстоятельствах вы лишились этого документа, а также заявление о выдаче паспорта установленной формы. Чем быстрее вы проделаете эту операцию – тем быстрее ваш паспорт будет объявлен недействительным, а значит им не смогут воспользоваться мошенники.

Кроме того, понадобится уплатить государственную пошлину в размере 500 рублей и предоставить четыре фотографии (черно-белые или цветные) размером 35х45 мм.

Также могут понадобится и другие документы, например, свидетельство о заключении брака, военный билет, свидетельства о рождении детей моложе 14 лет. Все они необходимы, чтобы служащие паспортного стола могли внести в ваш новый паспорт необходимые пометки.

Если же его у вас украли, то нужно обратиться в полицию, где выдадут талон-уведомление о регистрации происшествия, который также следует предъявить в подразделение ФМС.

"Служба доверия": Чем грозит потеря паспорта

Если вы лишились паспорта в другом городе – также необходимо обратиться в полицию и написать заявление о пропаже документа. Здесь вы получите талон, с которым нужно пойти в ближайший паспортный стол, где вам выдадут временное удостоверение личности.

Восстановление паспорта в Москве занимает порядка 10 дней, если вы потеряли его в другом городе – процедура может затянуться до двух месяцев.

Нередко российские туристы теряют загранпаспорта за рубежом. Если такая неприятность случилась с вами, потребуется получить свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию. Для этого нужно известить местную полицию о потере или краже вашего загранпаспорта и указать возможное место пропажи: пляж, улица, магазин, бар и т.д. В полиции вы получите справку об утрате паспорта. Со справкой из полиции направляйтесь в российское посольство или консульство, и пишите заявление о выдаче свидетельства на въезд.

К заявлению нужно приложить две своих фотографии. В консульстве понадобится подтвердить свою личность. Для этой цели подойдут водительские права, военный билет или любой другой документ. Поможет также и копия загранпаспорта или гражданского паспорта – ксерокопии страниц с фотографией, личными данными и отметкой о регистрации рекомендуется взять с собой в поездку. Подтвердить вашу личность в случае отсутствия у вас документов могут два свидетеля, являющиеся гражданами России.

Стоимость свидетельства на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию – около 50 долларов, сюда входят консульский сбор, плюс возмещение фактических расходов консульства. Свидетельство выдают на срок, необходимый для возвращения на Родину, но не больше 15 дней. После возвращения домой его нужно в течение трех дней сдать в организацию, выдавшую утерянный паспорт (ОВИР, МИД).

"Мосгорсправка": Что делать при утрате документов за границей?

Потеря или кража водительских прав, в отличие от паспорта, не несет каких-либо серьезных рисков: злоумышленники не смогут получить на ваше имя кредит или оформить SIM-карту, но, тем не менее, это тоже довольно неприятное происшествие.

Чтобы восстановить права, нужно обратиться в одно из регистрационных отделений ГИБДД, адреса которых можно посмотреть здесь. При этом понадобятся следующие документы:



заявление;

документ, подтверждающий вашу регистрацию по месту жительства или по месту пребывания;

паспорт

медицинская справка (форма N 083/У-89, ее можно взять в поликлинике)

водительская карточка

Также понадобится квитанция об уплате пошлины в размере 800 рублей. Пошлину можно оплатить в любом отделении Сбербанка, а также через платежные терминалы в отделениях ГИБДД.

Восстановление документа обычно занимает около месяца, на этот период вам выдадут временное разрешение на вождение, за которое придется доплатить еще 500 рублей.

В отличии от паспорта и водительских прав, утерянное пенсионное страховое свидетельство будет восстановлено абсолютно бесплатно, но при этом также придется подождать месяц. О пропаже "зеленой карточки" нужно сообщить своему работодателю. Тот обязан обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлением формы АДВ-3. Оно может быть целиком написано вами, либо составлено работниками отдела кадров. В этом случае вам достаточно будет его подписать.

Однако если вы не работаете по найму или хотите восстановить страховое свидетельство вашего ребенка, то сделать это можно самостоятельно, обратившись в территориальный орган Пенсионного фонда РФ. Там понадобится заполнить заявление формы АДВ-3 на выдачу дубликата. Это нужно сделать разборчиво печатными буквами от руки чернилами любого цвета, кроме красного и зеленого. Из документов вам понадобится паспорт или свидетельство о рождении, если речь идет о ребенке. При личном обращении гражданина в Пенсионный фонд, изготовление дубликата занимает от нескольких дней до двух-трех недель.

Быстрее всего восстанавливают утерянный военный билет – в течение пяти дней с момента обращения. Порядок ваших действий в этом случае таков: при обнаружении пропажи нужно написать заявление в полицию: правоохранители должны предпринять попытку найти потерянный "военник". Со справкой, которую выдадут в полиции необходимо отправиться в военкомат, где вы получали билет, и представить туда следующие документы: заявление, в котором указываете причину, время и место утери. Кроме того, потребуется паспорт и 4 фотографии размером 30х40 мм. Они должны быть матовыми без уголка.

Если вы находитесь в призывном возрасте (от 18 до 27 лет), то обратиться в военкомат с заявлением вы обязаны в течение трех рабочих дней после обнаружения потери. Вам могут вынести строгое предупреждение или выписать административный штраф в размере от 500 до 2000 рублей. В последнем случае новый военный билет вам выдадут после оплаты квитанции о штрафе.

Григорий Медведев