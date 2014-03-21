Москвичи стали расходовать вдвое меньше воды

Фото: ИТАР-ТАСС

Потребление воды в Москве снизилось за 2013 год в два раза и составило 168 литров на человека в день, сообщил на пресс-конференции генеральный директор Мосводоканала Александр Пономаренко.

По его словам, таких результатов удалось достичь с помощью программы по энергосбережению. Так, проведенные мероприятия дали возможность сэкономить 33,7 млн кВт.ч электроэнергии, 1,3 миллионов кубометров воды и других ресурсов общей стоимостью 105 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

Также в 2013 году была выполнена перекладка 136,4 километров и восстановлено 59,7 километров водопроводной сети, замена запорной арматуры в количестве 2,3 тысяч единиц.

Пономаренко добавил, что большая работа была проведена и по совершенствованию системы управления режимами подачи воды с целью оптимизации давления в распределительной сети города. Все это позволило Мосводоканалу добиться устойчивой тенденции к снижению количества повреждений. В настоящее время этот показатель снизился по сравнению с 2012 годом на 60 процентов и составил 30,2 повреждений в год на 100 километров.