Отключать горячую воду в столице начнут 22 мая

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Профилактические отключения горячей воды в столичных квартирах начнутся 22 мая, сообщает пресс-служба МОЭК. Изначально отключения планировались с 10 мая, но их перенесли на 15 число из-за похолодания. Однако 15 мая погода вновь не позволила начать работы.

В связи с их переносом график отключения горячей воды будет скорректирован, его опубликуют после 22 мая.

Профилактические работы коснутся 71 тысячи зданий, среди которых – 33 тысячи жилых домов. В 5006 зданиях, в том числе в 3,1 тысячи жилых домов, на время работ горячую воду отключать не будут.

Отопление начнут отключать с 18 мая.