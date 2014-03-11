30 клиентов Мастер-банка не смогли подтвердить вклады на 1 млрд рублей

Около 30 VIP-клиентов лишившегося лицензии Мастер-банка не смогли подтвердить, что размещали там депозиты. Сумма их требований превышает миллиард рублей.

Как пишет газета "Коммерсантъ", речь идет о тех клиентах, которые оформляли вклады в индивидуальном порядке. У них нет банковских счетов и приходно-кассовых ордеров – документов о внесении денег.

Не могут подтвердить исковое требование и в Агенстве по страхованию вкладов: в базе данных кредитного учреждения о них нет информации, а подтверждающие документы никто не предоставил.

При этом член экспертного совета Института финансового планирования Алексей Гусев считает, что Мастер-банк привлекал средства в обход "кассы" для финансирования бизнеса собственников банка, или обналичивания.

В итоге, как передает пресс-служба АСВ, у VIP-вкладчиков Мастер-банка есть один выход: они должны обратиться с заявлением о включении в реестр, и, получив отказ, направить дело в суд, где рассматривается дело о банкротстве. Только суд или правоохранительные органы смогут назначить экспертизу и выяснить, кто именно принимал деньги и где они размещены на счетах или украдены.

Напомним, "Мастер-банк" лишился лицензии 20 ноября из-за недостоверности отчетных данных, низкого качества кредитов и утраты капитала. Кроме того, выяснилось, что структура неоднократно проводила сомнительные операции и не выполняла требования законодательства по противодействию отмыванию денег.