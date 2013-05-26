Москвичи смогут въезжать в Албанию без визы

Албания ввела для россиян безвизовый режим

Албания на период летнего сезона ввела для россиян безвизовый режим, сообщает телеканал "Москва 24". С 25 мая по 25 сентября для въезда в Албанию москвичам будет достаточно действующего загранпаспорта.

Подобные меры для привлечения туристов из России применяются уже не первый год. С 2009 по 2012 годы россияне могли свободно посещать страну с июня по октябрь.

Тем не менее, туристический потенциал Албании по-прежнему остается низким. Кроме того, между Москвой и Тираной нет прямого авиасообщения.

Напомним, в преддверии сезона отпусков Хорватия ввела визовый режим для жителей России. С 1 июля страна вступает в Европейский Союз.