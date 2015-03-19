Музей Москвы открывает серию весенних блошиных рынков

Фото: M24.ru/Юлия Накошная
Это весной во дворе Музея Москвы впервые пройдут сразу три городских блошиных рынка: в марте, апреле и мае. На них станут продавать винтаж, то есть предметы и вещи возрастом от 20 до 50 лет, и антиквариат - предметы, старше 50 лет.
Как рассказала M24.ru одна из организаторов мероприятия Елена Кренцель, на первом рынке весны (29 марта) будет работать более сотни продавцов: от профессиональных коллекционеров до любителей. "Тут будут продавать самые разные вещи: от смешных табличек с домов или винтажных очков до более традиционных на таких мероприятиях фарфора, стекла, серебра, мельхиора, старинной одежды, украшений, вышивки, книг, - добавила Елена.
- Мы приглашаем всех москвичей. Винтаж и антиквариат - это модно, здорово, экономично с точки зрения расходования ресурсов - вы не покупаете пластмассовую ерунду из Китая, а проверенные временем советские и европейские вещи, которые приятно взять в руки, которые прослужат долго. И зачастую вы потратите на полезные для вас вещи меньше, чем на новые. А еще это отличное мероприятие, чтобы познакомиться с советской и мировой историей: здесь все можно потрогать руками, порассматривать. История проявляет себя в конкретных вещах - артефактах эпохи. И на блошином рынке их будет очень много. Так что приходит, берите с собой детей, родственников и друзей - интересно будет всем".
Кроме того, на мероприятии будут проходить мастер-классы, лекции и концерты. Перекусить можно будет в палатках с домашней едой.
Напомним, в Москве и окрестностях постоянно работают два блошиных рынка: Левша в Химках и Вернисаж в Измайлове.
Расписание городских блошиных рынков
- 29 марта с 12.00 до 17.00
- 26 апреля с 12.00 до 19.00
- 31 мая с 12:00 до 19:00
Музей Москвы начал устраивать городские блошиные рынки в августе минувшего года.