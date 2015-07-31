В "Лужниках" установят интеллектуальные видеокамеры

Интеллектуальные видеокамеры для реагирования в случае чрезвычайных происшествий появятся на стадионе "Лужники" нынешней осенью. Камеры будут вести круглосуточное наблюдение за зданиями, перемещениями людей и автомобилей, сообщается на сайте госзакупок.

Новое оборудование будет охватывать следующие территории:

вдоль улицы Лужники у левого кассового павильона, а также площадь у центрального входа;

вдоль улицы Лужники у правого кассового павильона;

вдоль улицы Лужники у отделения полиции;

площадь у метро "Спортивная";

центральную аллею у центрального входа;

стоянку Южного ядра, Южное ядро и Северное ядро;

вдоль улицы Лужники проезда у дирекции;

вдоль улицы Лужники от дирекции до Аллеи славы;

футбольные поля Северного ядра;

вдоль улицы Лужники у входа на Аллею славы;

вдоль улицы Лужники у входа на Аллею славы со стороны контрольно-пропускного пункта "Саввинский";

футбольные поля у Малой спортивной арены.

Отметим, после реконструкции на стадионе "Лужники" будет работать система безопасности, способная распознавать лица на видео. Система сможет идентифицировать обслуживающий персонал стадиона, распределять поток автомобилей посетителей и определять личность автовладельца по номеру машины.

"Большая Москва": Стадионы Москвы

Наблюдать за "Лужниками" будут более 1,2 тысячи видеокамер, добавляют в депстрое. В их фокус попадут трибуны, внутреннее здание, выходы и входы, а также парковки. Сотрудники службы безопасности смогут отслеживать передвижения любого болельщика по всему стадиону.

Кроме того, в обновленных "Лужниках" усилят контроль над болельщиками. Потенциальных нарушителей смогут отсеять уже на этапе покупки билета. Данные паспортов посетителей будут сверять с "черным списком" – по закону, опасных болельщиков могут не допускать к посещению спортивных соревнований.

Напомним, большая спортивная арена "Лужники" реконструируется к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. "Лужники" примут матч открытия и финал мундиаля. В ходе реконструкции число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. В частности, на арене появятся VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ – порядка 2,5 тысяч мест.

Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов – корпоративных лож повышенной комфортности.

Подтрибунное пространство увеличится почти вдвое, оно будет современным и комфортным. На его территории разместят раздевалки для футболистов, тренажеры, спортзалы. Козырек стадиона станет на 11 метров больше, чтобы защитить поле и зрителей от осадков. Остекление тоже заменят.