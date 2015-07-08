Обнародован отрывок из новых "Секретных материалов"

Фото: imdb.com

Поклонники "Секретных материалов" могут увидеть кадры из любимого сериала. Отрывки из нового сезона многосерийного фильма представил американский телеканал Fox.

Видео представляет собой подборку фрагментов из прошлых серий, однако в конце ролика продемонстрированы и сцены нового сезона – например, как главные герои Малдер и Скалли входят в темное помещение.

Напомним, "Секретные материалы: Перезагрузка" выйдет на экраны в январе следующего года. Перед этим Fox планирует показ всех старых серий.

Съемки новых эпизодов начались этим летом. Главные роли также исполняют Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны, которые играли специальных агентов ФБР Дану Скалли и Фокса Малдера в предыдущих девяти сезонах.

"Секретные материалы" (The X-Files) – американский научно-фантастический телесериал, созданный Крисом Картером. Премьерный показ стартовал в эфире 10 сентября 1993 года и завершился через 9 лет, 19 мая 2002 года. За это время были сняты 202 серии. Сериал поучил множество наград и призов, среди которых – премия "Золотой Глобус".

24 марта 2015 года, спустя тринадцать лет после закрытия, Fox объявил о возвращении "Секретных материалов" в виде мини-сериала из шести эпизодов, съемки которых начались летом 2015 года.

[html] [/html]

Видео: youtube/ Пользователь: FOX