Соцсеть "Вконтакте" будет блокировать пиратское видео

"ВКонтакте" заблокирует возможность загрузки пиратского видео

В социальной сети "ВКонтакте" внедрят технологию, которая позволит блокировать загрузку на сайт пиратского видео. Блокировка пиратского контента похожа на технологии Content ID, которые использует сервис Youtube.

Защищенную авторским правом видеозапись можно зарегистрировать. После этого ее становится невозможно загрузить на сайт даже в измененном качестве и с вырезанными фрагментами.

Летом соцсеть уже внедрила так называемую систему "цифровых отпечатков" для аудиофайлов. Она создает образ композиции, после чего практически невозможно загрузить ее копию.