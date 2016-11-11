День воровства: проект Svalka.me устроит самую безумную распродажу

"День воровства" на "Свалке"

Бери все, что хочешь, унеси столько, сколько сможешь

Дата: 12 ноября, 12:00 – 21:00

Место: улица 1-я Бухвостова, 12/11, корпус 53, Svalka.me

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Ради чего идти: чтобы за 999 рублей купить все, что захочется и приглянется: одежду, обувь, электронику, спорт товары, украшения, игрушки, мебель и аксессуары.

Что еще: организаторы "праздника" составили небольшой свод правил: во-первых, на "Свалку" нельзя будет приносить свои сумки, но все понравившиеся вещи можно будет сложить в любые сумки/рюкзаки, которые найдутся на распродаже; во-вторых, нельзя будет зайти второй раз, и в-третьих, дети до 12 лет смогут участвовать в акции бесплатно.

Проект Svalka.me существует чуть больше года. Стартовав, как сервис по вывозу ненужных вещей с денежным вознаграждением за бережливость, "Свалка" стала одним из главных креативных пространств города.