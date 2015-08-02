На авиашоу в Рязанской области упал вертолет Ми-28Н

На шоу "Авиадартс" упал боевой вертолет Ми-28Н

На шоу "Авиадартс" в Рязанской области упал боевой вертолет Ми-28Н, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на полигоне "Дубровичи". Вертолет пилотажной группы "Беркуты" при выполнении одного из элементов пилотажа неожиданно накренился и стал падать. При столкновении с землей машина загорелась.

Один пилот погиб, состояние второго оценивается как удовлетворительное. Аэродромные службы выехали к месту падения вертолета, на месте работают медики и пожарные.

По свидетельству очевидцев, у вертолета отказал хвостовой винт: после выполнения фигуры пилотажа "роспуск" вертолет начал кружиться вокруг своей оси и снижаться. В результате машина упала на брюхо.

Предварительной причиной крушения назвали отказ техники. Из-за катастрофы полеты на шоу прекращены.